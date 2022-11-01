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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف هوية هاتف Oppo الأسطوري القادم A58

تسريبات حول هاتف
تسريبات حول هاتف Oppo الأسطوري القادم Oppo A58

كشفت شركة أوبو Oppo عن هاتف A57 في عام 2016 مع Snapdragon 435 SoC وقدمت سلسلة A57 الجديدة هذا العام ، والتي تتكون من هواتف A57 4G و A57 5G و A57s و A57e. 

وحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، تستعد شركة Oppo لإطلاق هاتف A58 ، الذي ظهرت صوره ومواصفاته على الإنترنت.

 

مواصفات هاتف Oppo A58 المرتقب

 

ويزعم المصدر أن هاتف Oppo A58 سيتم تشغيله بواسطة معالج Dimensity 700 SoC وسيحتوي على شاشة نوع LCD عالية الجودة، بقياس 6.56 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

 

و سيعمل الهاتف الذكي المقترب على تشغيل ColorOS 12.1 مقترنا بذاكرةوصول عشوائي رام سعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت. 

 

سيحتوي هاتف Oppo A58 على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل ، وستكون الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل باستخدام مستشعر Samsung ، متصلة بكاميرا ثانوية بدقة 108 ميجابكسل. ربما يكون هذا هو أول هاتف ذكي يستخدم مستشعر 108 ميجابكسل للكاميرا الثانوية بدلاً من الكاميرا الأساسية. 

 

ويضم هاتف Oppo A58 قارئ لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ، ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 مليمتر ، وبطارية كبيرة سعة 3880 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن 33 وات.

 

وسيأتي الهاتف الذكي ب 3 ألوان الأزرق والبنفسجي والأسود، لكنه غير معروف حتى الآن موعد إطلاق هاتف Oppo A58 وسعره الرسمي.

OPPO أوبو A57e A57s A57 5G A57 4G Oppo A58

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