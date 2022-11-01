إمام عاشور يظهر بـ نيو لوك غريب قبل مواجهة الزمالك وإنبي ..صورة

ظهر إمام عاشور لاعب فريق الزمالك، بنيو لوك جديد قبل مواجهة فريقه أمام إنبي المقررة غدا، الأربعاء، في مباراة مقدمة من الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وظهر عاشور عند مصفف الشعر، حيث قام بتغيير لون شعره من الأسود للأبيض.

يستعد فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جيسفالدو فيريرا، لمواجهة إنبي المتقدمة من الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الجولة تأجيل مواجهة الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي ضد فيوتشر، لمشاركة بيراميدز وفيوتشر في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره إنبي، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، باستاد المقاولون العرب.

وسيتطلع الزمالك حامل اللقب لمصالحة جماهيره بعد خسارة السوبر المصري أمام الأهلي، حيث يأمل في الفوز الثالث على التوالي في الدوري للحفاظ على الصدارة.