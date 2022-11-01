عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور يظهر بـ نيو لوك غريب قبل مواجهة الزمالك وإنبي ..صورة

صدى البلد

ظهر إمام عاشور لاعب فريق الزمالك، بنيو لوك جديد قبل مواجهة فريقه أمام إنبي المقررة غدا، الأربعاء، في مباراة مقدمة من الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وظهر عاشور عند مصفف الشعر، حيث قام بتغيير لون شعره من الأسود للأبيض.

يستعد فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جيسفالدو فيريرا، لمواجهة إنبي المتقدمة من الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الجولة تأجيل مواجهة الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي ضد فيوتشر، لمشاركة بيراميدز وفيوتشر في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري 

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره إنبي، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، باستاد المقاولون العرب.

وسيتطلع الزمالك حامل اللقب لمصالحة جماهيره بعد خسارة السوبر المصري أمام الأهلي، حيث يأمل في الفوز الثالث على التوالي في الدوري للحفاظ على الصدارة.

امام عاشور الزمالك انبي الدوري المصري الممتاز الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

قصة وفاة تلميذة 4 ابتدائي|قالت: مش عارفة أحل يا مستر وماتت على الملزمة

خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

أنا بين يدي الرحمن.. مرض غامض يصيب الشيف أسامة السيد ويؤدي إلى وفاته

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

الأهلي يتعاقد مع شركة إماراتية لإنشاء ستاد زايد .. خاص

دعا عليه قبل ما يموت.. أبو مالك يفارق الحياة بعد رفض مديره منحه سلفة للعلاج

أسعار الذهب تنخفض عن أمس.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتفقد الحديقة المركزية بشرم الشيخ

الجوائز 20 مليون جنيه.. تفاصيل الموسم الثالث لـ المشروع الوطني للقراءة

وصية النبي قبل النوم تجعلك نشيط وتعينك على تعب الحياة..لا تفرط فيها

16 تريليون دولار خسائر.. كيف تأثر الاقتصاد العالمي بالتغيرات المناخية؟

أزمة جديدة في الدوري.. وضع الرعاة على قميص الحكام يخالف لوائح فيفا

انتخابات الكنيست الـ25.. نتنياهو يستنفر أنصاره ويدعوهم للتخلص من لابيد وجانتس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل من جمال شعبان بسبب فيتامين شهير

مات قهرًا بسبب مديره.. قصة وفاة أبو مالك عاشق الزمالك

نصائح أمينة شلباية لشياكة الفتيات المحجبات وتكشف أخطاء شائعة

سنين بيحارب المرض.. مراد مكرم يكشف عن موقف إنساني للشيف أسامة السيد

فيديو

محمود سعد: أحمد زكي أصيب بفقدان البصر.. وكنت شاهدا على طلب زواجه من رغدة

إيناس الدغيدي: هذه حقيقة خلافي مع هالة سرحان وآثار الحكيم| فيديو

يلوى ذراع الدراما.. إيناس الدغيدي: أرفض الممثلة المحجبة فى الفن

وزير الرياضة يتدخل.. هل يستقيل مرتضى منصور بسبب ممدوح عباس؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ