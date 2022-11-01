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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيلفي السيارة.. أصالة تتألق مع زوجها في أحدث ظهور.. شاهد

أصالة برفقه زوجها
أصالة برفقه زوجها

نشرت الفنانة أصالة صورة جديدة لها عبر خاصية “الاستوري”، بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت أصالة في صورة سيلفي من داخل السيارة، بصحبه زوجها، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

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وتلتقي النجمة أصالة مع جمهورها  بدار الأوبّرا المصرية  ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربيّة، ونشرت بوستر ترويجي للحفل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت أصالة معلقة :"رح نلتقى بمكان من سنين طويله فيه بنلتقي.. فيه بنينا ذكريات ووصلنا بصوت واحد لحدود السّما .. بدار الأوبّرا المصرية بأجمل وأعرق دار للموسيقى العربيّة الأصيلة.. الأغاني كتير حلوه ورح نقدّم بعض منها بشكل جديد ما بيشبه شي قبله.. متل لوحه رسمت ترتيب الأغاني مرّه نرقص ومرّه نسمع ومرّه نسرح وبصوت عالي حنغني.. رح نترك برّه كلّ الأوجاع ونجتمع على موعد للفرح للأمل للشجن للمحبًه وللوفا.. ليلة ختام مهرجان الموسيقى العربيّه رح تجمعنا سوا أنتوا وأنا بالسّاحره الآسره القاهرة".

وحسمت الفنانة أصالة الجدل حول إجرائها عمليات تجميل عقب تغيير ملامحها بشكل ملفت مؤخرا، وتساؤل الكثير من متابعيها ومحبيها حول سبب تغير شكلها المفاجيء. 

وعلقت أصالة لأول مرة على الأسئلة المتكررة حول إجرائها عمليات تجميل قائلة:" سؤال هلكني..  سؤال تعبني.. سؤال جنّننني.. ألا وهو ( دخيلك شو عاملة؟) ومابعرف ليش متوقعين ماقول فا بتسبقوا الطلب بالتّرجّي".

واستطردت الفنانة أصالة قائلة في تغريدة لها عبر تويتر:" أنا بتعرفوني مافي شي بهالدنيي بيصير معي مابشارككم فيه بس ممكن (دخيلكم ماتسألوني) ؟ شو ما كنت عاجبتكم قبل العملات اللي عملتها؟ كأنًه هالشّي بيجرح ولّا أنا أوڤر؟".

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