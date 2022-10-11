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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سؤال تعبني.. أصالة ترد على الجدل المثار حول إجرائها عمليات تجميل

أصالة
أصالة

حسمت الفنانة أصالة الجدل حول إجرائها عمليات تجميل عقب تغيير ملامحها بشكل ملفت مؤخرا، وتساؤل الكثير من متابعيها ومحبيها حول سبب تغير شكلها المفاجيء. 

 

وعلقت أصالة لأول مرة على الأسئلة المتكررة حول إجرائها عمليات تجميل قائلة:" سؤال هلكني..  سؤال تعبني.. سؤال جنّننني.. ألا وهو ( دخيلك شو عاملة؟) ومابعرف ليش متوقعين ماقول فا بتسبقوا الطلب بالتّرجّي".

 

واستطردت الفنانة أصالة قائلة في تغريدة لها عبر تويتر:" أنا بتعرفوني مافي شي بهالدنيي بيصير معي مابشارككم فيه بس ممكن (دخيلكم ماتسألوني) ؟ شو ماكنت عاجبتكم قبل العملات اللي عملتها؟ كأنًه هالشّي بيجرح ولّا أنا أوڤر؟".

 

 

وأثارت أصالة جدلا بملامحها الغريبة  مؤخرا، وأصبحت تشبه كثير الفنانة بسمة بوسيل صديقة العائلة، وهو ما دفع الجمهور إلى القول : دى عملية تجميل "؟.

 

وشارك وائل كفوري  منذ أيام قليل حفلا غنائيا مع الفنانة أصالة نصري، في فندق الماسة بمدينة نصر، وقدم كلا منهما أغانيهما الجديدة التى طرحت مؤخرا، وغنت أصالة  أغنية شايفة فيك وحنين وشكرا التى حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.

 

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