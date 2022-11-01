مشهد صادم.. لحظة إطلاق النار على رابر ووفاته عن عمر 28 عاما

قتل مغني راب شهير منذ ساعات إثر حادث إطلاق نيران في ولاية هيوستن الأمريكية، وتوفي عن عمر 28 عاما، في مشهد صادم لجميع محبيه.

أطلق أحد الأشخاص الرصاص على الرابر TAKEOFF، تسببت في وفاته صباح اليوم، في صالة بولينج بعد اندلاع مشاجرة في مكان تواجده.

مشهد من الحادث

أصيب TAKEOFF بخمس رصاصات أصاب بعضها رأسه، وأعلن وفاته في مكان الحادث، وسط تجمع الحاضرين وأصدقائه حوله، ولم يتمكن أيا منهم من تحريكه.

وكشفت الشرطة عن إصابة 2 آخرين إلى جانب الرابر بالرصاص، ونقلا إلى المستشفى في سيارات خاصة لكنهم غير معروفين.

قبل ساعتين من الحادث نشر الرابر TAKEOFF صورة لنفسه في صالة البولينج، وقبلها كان يحتفل بعيد ميلاده بينما يقود سيارته في أنحاء هيوستن.

الرابر Takeoff اسمه الحقيقي كيرشنيك خاري بول، وهو أصغر عضو في فريق غنائي من أقاربه، بدأوا مشوارهم الفني عام 2008 في جورجيا، وحققوا نجاحا كبيرا وتصدرت أغنياتهم قوائم بيلبورد عام 2016.