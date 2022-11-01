سوق المستعمل| أرخص سيتروين هاتشباك أوتوماتيك

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة أنواع مختلفة من إصدارات شركة سيتروين لصناعة السيارات، وتناسب هذه الطرازات أذواق المواطنين المصرين واحتياجاتهم، ومن هذه الأنواع سيارة سيتروين C4 موديل 2006 ونالت هذه السيارة أعجاب المصريين لما تحتوي عليه من مميزات أهمها، رخص ثمنها وانخفاض استهلاكها للوقود .

سيارة سيتروين C4 موديل 2006

سيارة سيتروين C4 موديل 2006

مواصفات سيارة سيتروين C4 موديل 2006

تأتي سيارة سيتروين C4 موديل 2006 بمحرك سعة 1600 سي سي، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 148 ألف كم، وحصلت السيارة علي دهان خارجي عدا السقف، ولا يوجد بها أي دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة عام .

سيارة سيتروين C4 موديل 2006

تحتوي مقصورة سيارة سيتروين C4 موديل 2006 علي العديد من المميزات منها، عدادات ديجيتال للسرعة تم وضعها في منتصف التابلو، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي ، وكاسيت، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة، ومقاعد من الجلد، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، ووسائد هوائية، وتكيف، وحامل أكواب خلف ناقل الحركة، ومدخل aux.

سيارة سيتروين C4 موديل 2006

تظهر سيارة سيتروين C4 موديل 2006 من الخارج بشكل مميز وشبابي بسبب احتوائها علي، أضاءه أمامية، وفوانيس ضباب أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية بشعار شركة سيتروين، ومساحة للزجاج الخلفي، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة ، وفوانيس توقف خلفية لعدم الاصطدام، وإشارات أمامية وخلفية لتحديد اتجاه ترحك السيارة .

سيارة سيتروين C4 موديل 2006

سعر سيارة سيتروين C4 موديل 2006

تتوافر سيارة سيتروين C4 موديل 2006 بسعر 175 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .