وزنها 250 كيلو.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد هبه مريضة السمنة

زار الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية مساء اليوم المستشفيات الجامعية لتفقد سير وانتظام العمل بها، ومتابعة تواجد الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالأقسام المختلفة، كما تفقد الرعايات المركزة بمستشفى الطوارئ ووحدات الغسيل الكلوى والغسيل البريتونى، وقسم الأطفال.

وقام رئيس الجامعة بزيارة المريضة التى كانت تعانى من سمنة مفرطة وكان يبلغ وزنها ٢٥٠ كيلو والتى تم نقلها إلى مستشفى الجامعة بالتنسيق مع منظومة الشكاوي برئاسة مجلس الوزراء، واطمأن على حالتها ومتابعة خطتها العلاجية، وماتم من الفحوصات الطبية المختلفة من أشعات وتحاليل ووظائف تنفس ومنظار معدة، حيث تم تشكيل فريق من أطباء التخدير، العلاج الطبيعي، والنفسية العصبية لمتابعة الحالة وتجهيزها لإجراء الجراحة المطلوبة، حيث أعربت المريضة عن شكرها وتقديرها لما تشهده من رعاية فائقة ومتابعة على مدار الساعة لحالتها المرضية، معربة عن سعادتها بنزول وزنها حتى الآن ٣٠ كيلو.

كما التقى رئيس الجامعة ببعض المترددين على المستشفى من المرضى وذويهم واطمأن على تقديم كافة الخدمات الطبية لهم، ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة.

وأكد أن الجامعة تولى اهتماما بالغا بالمستشفيات الجامعية لتطوير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المترددين من المحافظة والمحافظات المجاورة، وجارى العمل على إنشاء مدينة المنوفية الطبية لزيادة القدرة الاستيعابية لمستشفيات الجامعة والتوسع فى إنشاء غرف الرعاية المركزة والمزيد من الأقسام والتخصصات الجديدة، متمنيا الشفاء لجميع المرضى.

رئيس جامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية