تويتر.. ماسك يفاجئ المستخدمين ويمنح مهلة لحاملي العلامة الزرقاء لدفع 4.99 دولار

عملية التحقق ستكون جزءا من علامة تويتر الزرقاء مع دفع رسوم شهري، بعد أيام فقط من توليه إدارة أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعي تأثيرا في العالم.

أشار تقرير مصور لقناة "الغد"، إلى أن إيلون ماسك سيجري تعديلات على عملية التحقق من المستخدمين، حيث ذكرت تقارير أن هناك توجهات لجعل خاصية العلامة الزرقاء اشتراك شهري تبلغ قيمته 4.99 دولار مقابل فتح ميزات إضافية للمستخدمين.

بموجب الخطة الحالية سيكون أمام المستخدمين الذين تم توثيق صفحاتهم 90 يوما للاشتراك ودفع المبلغ الجديد، حيث أبلغ ماسك المواطنين في تويتر أنه لابد من الوفاء بالموعد المحدد لإطلاق الميزة الجديدة 7 نوفمبر المقبل.

العلامة الزرقاء

وفي حالة عدم الالتزام بالدفع سيفقد المستخدمين شاراتهم الزرقاء، ورغم إعلان بعض التفاصيل الدقيقة، لم يتخذ الرئيس التنفيذي لتسلا القرار النهائي بشأن تنفيذ مشروعة.

وأجرى ماسك عدة تغييرات على العصفور الأزرق منذ توليه، غذا جلب مهندسين من تسلا ليعملوا كمستشارين في تويتر، وبناء عليه قرر تسريح عدد من الموظفين مستهدفا بعض المديرين والمهندسين الذين لم يشاركوا مؤخرا في قاعدة الشفرة.