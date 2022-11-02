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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022: سعادتك فى الحياة الخاصة

برج الجوزاء
برج الجوزاء

تشير توقعات برج الجوزاء اليوم، إلى أنك قد خرجت أخيرًا من الأمراض الحادة ولكنك بحاجة إلى الاستمرار في المحاولة فى تحقيق ما تريد .

وإليك توقعات برج الجوزاء اليوم الاربعاء 2 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.
 

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برج الجوزاء وحظك اليوم 2 نوفمبر 2022


اليوم مثالي للالتقاء بالأصدقاء القدامى أو الأقارب أو أفراد الأسرة و الأشخاص الذين لم تقابلهم منذ وقت طويل هذه هي اللحظات التي تجعللك يا برج الجوزاء سعيدًا ومتفائلاً فهؤلاء هم الأشخاص الذين يهتمون بك ويفتقدونك يا برج الجوزاء.

 

توقعات برج الجوزاء صحيا 


لقد خرجت أخيرًا من الأمراض الحادة وتشعر أنك أفضل بكثير مما كنت تشعر به بالأمس يا برج الجوزاء اشرب كمية كافية من الماء اليوم وحافظ على رطوبتك.

 

توقعات برج الجوزاء مهنيا 

اعلم يا برج الجوزاء العثور على وظيفة مثالية واحدة هي المهمة تمامًا ، لا بأس أن يتم رفضك لذا استمر في البحث حتى تجد الوظيفة المناسبة و قد يستغرق الأمر بعض الوقت ولكن الانتظار يستحق ذلك.

أنت لست مستقلاً ماليًا بعد و لا تزال تعتمد على أموال والديك وإذا كان هذا يزعجك  يا برج الجوزاء  فابدأ اليوم فى إجراء تغييرات مهنية جديدة.

توقعات برج الجوزاء عاطفيا 

حياتك العاطفية تستحق فرصة ثانية لذا قدم كل حبك وجهدك لهذه العلاقة واجعلها سحرية واحضرا فيلم سويا 

اتصل بأقرب ابن عم أو بأخيك يا برج الجوزاء واقضى معه اليوم واصنع ذكريات تعتز بها لاحقًا،ومن المحتمل أن تقابل اليوم أشخاصًا من الماضي لم تقابلهم لفترة طويلة ولكن الحب ما زال حياً مما  سيجعل يومك أكثر حيوية


توقعات برج الجوزاء خلال الأيام المقبلة 

 يبدو أن حياتك المهنية غير واضحة في الوقت الحالي وقد تفقد الأمل في غد أفضل أنت فقط بحاجة إلى الاستمرار في المحاولة ، فهذه لحظات يتم فيها اختبار صبرك و مثابرتك فلا تتردد وسر دون النظر إلى الوراء.

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