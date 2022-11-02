هل يجوز حرمان شقيقي من الميراث لتسببه بوفاة والدي.. علي جمعة بجيب

شقيقي تسبب في موت أبي قهرا ، فهل يرث من التركة أم يجوز حرمانه ؟ .. قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن ثلاثة أمور تمنع من الميراث، مفيدًا بأنها: القتل والرق واختلاف الدين.

وأضاف جمعة، في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: أن أئمة المسلمين في الفقه قد اختلفوا في صورة القتل التي تمنع من الميراث، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعي يرى حرمان القاتل من تركة المقتول بأي حال من الأحوال وبأية صورة، سواء كان مباشرًا للقتل أو متسببًا فيه.

وأوضح أن القتل على 5 صور: عمد وشبه عمد وخطأ وشبه خطأ وأخيرًا متسبب، لافتًا إلى أنه يفتي بالمذهب الشافعي بحرمان القاتل من تركة المقتول بجميع صور القتل.

وأفاد بأن الذي يفتي به هو حرمان القاتل من الميراث إن كان مباشرًا للقتل أو متسببًا أو محرضًا حتى إن الإمام الشافعي تبنى أن الرجل الذي يكلف بقتل غيره على وجه الحق(كمن يعمل في مهنة عشماوي) لا يرث إن قتل من له صلة تجعل له نصيبًا في الميراث.

وتابع أن المقصود بالمتسبب في القتل؛ من حفر حفرة ووقع فيها المقتول فمات، لافتًا إلى أن المباشر والمحرض والمتسبب في القتل عند المذهب الشافعي سواء في الحرمان من الميراث.

وأردف أن الإمام أبا حنيفة يرى أن الذي يحرم من الميراث هو المباشر للقتل وليس المتسبب، مشيرًا إلى أنه إن كان هناك اتفاق بين المباشر والمتسبب في القتل، فيعد هذا تحريض وهو سبب في المنع من الميراث.

هل يجوز حرمان الابن العاق من الميراث؟

قال د. علي جمعة، أن الله عز وجل هو من خلق هذا المفسد، وقادر على أن يهديه، فالابن ليس في تحكم والده ولو أراد الله أن يفعل ما تطلب لشرعه ويوصى كل أب أو صاحب ميراث أن يحجب الميراث عمن يراه مفسدا أو ضالا.. لكن الله لم يفعل هذا.



وتابع: من الممكن أن يصلح ربنا حاله، دع الملك للمالك والخلق للخالق، فلا يجوز لك أن تحرم أحد من الميراث فبعد موتك لا ملك لك، اسأل الله الهداية ابنك ولا تفكر في هذا الأمر.