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ديني

حكم تأخر الأم في توزيع الميراث على الأبناء بعد وفاة الأب .. الإفتاء تجيب

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:59 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه : " ما حكم الأم التي تماطل في توزيع الميراث بعد وفاة والدي ؟ " 

رد الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر ، قائلا: توزيع الميراث من الحقوق والمماطلة في ردها حرام شرعا ولا يجوز ، فيجب المسارعة برد الحقوق الى أصحابها حتى لا يطالبك أحد بمظلمته يوم القيامة . 

حكم تأخير توزيع الميراث
 
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه  " أشقائي ممتنعين عن توزيع الميراث بعد وفاة والدتي " ، فما الحكم ؟ .


رد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء  أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.

وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.
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