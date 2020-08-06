حكم تأخر الأم في توزيع الميراث على الأبناء بعد وفاة الأب .. الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه : " ما حكم الأم التي تماطل في توزيع الميراث بعد وفاة والدي ؟ "
رد الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر ، قائلا: توزيع الميراث من الحقوق والمماطلة في ردها حرام شرعا ولا يجوز ، فيجب المسارعة برد الحقوق الى أصحابها حتى لا يطالبك أحد بمظلمته يوم القيامة .
حكم تأخير توزيع الميراث
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه " أشقائي ممتنعين عن توزيع الميراث بعد وفاة والدتي " ، فما الحكم ؟ .
وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.
وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.