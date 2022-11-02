ثلاث سيارات مياه لقرية القطراني بالتعاون مع مصر الخير والبنك الأهلي المصري

تابع الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح تجهيز ٣ سيارات لمياه الشرب بعد إتمام عملية رفع كفاءتها وذلك أمام المقر الرئيسى للشركة بمنطقة الخماسى بمرسى مطروح .



وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أنه تم التأكد من جاهزية سيارات مياه الشرب سعة ١٠ طن للسيارة الواحدة باجمالى ٣٠ طن للثلاث سيارات وإعادة رفع كفاءتهم وذلك استعدادا لتسليمهم غدا الأربعاء إلى مؤسسة مصر الخير لتوفير خدمة مياه الشرب إلى أهالى قرية القطرانى بمدينة سيدى برانى غرب مطروح.



وأوضح "خالد " أنه تم رفع كفاءة السيارات الثلاث بعد التوقيع على بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح وكلا من مؤسسة مصر الخير والبنك الاهلى المصرى .



وذلك بهدف تقديم خدمات الشركة وتوفير مياه شرب نظيفة وصالحة للاستخدام الآدمى لأهالى قرية القطرانى والمناطق المحرومة المجاورة .



وبناء على بنود البروتوكول سيتم تسليم السيارات المتفق عليها لدخولها فى مجال العمل وتوفير المياه للمواطنين بعد استلامها وفقا للموعد المحدد .

