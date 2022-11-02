مجدي عبد الغني: أسامة جلال يرفض التجديد لبيراميدز ويرغب الانضمام للأهلي.. تفاصيل

كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن أسامة جلال يرفض التجديد مع بيراميدز.
وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة الشمس:" رفض أسامة جلال لاعب نادي بيراميدز تمديد او تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة الحالية وينتهي عقد أسامة خلال الموسم المقبل يسعى نادي بيراميدز الحفاظ على اللاعب.
وأضاف:" اللاعب يسعى للانتقال للأهلي وفاضي من إدارة بيراميدز بسبب عدم الموافقة على عرض الأهلي في الصيف الماضي.
رغبة نجم بيراميدز
ويرغب أسامة جلال، نجم دفاع فريق بيراميدز في الانتقال للأهلي أو الاحتراف الخارجي.