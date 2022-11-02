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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميار الببلاوي في رسالة للجمهور: جالي اكتئاب وابني مضايق جدًا

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

وجهت الفنانة ميار الببلاوي، رسالة للجمهور بعد تصدّرها التريند حول تصريحاتها في لقاء عن مشاهدها الجريئة.

وكتبت ميار الببلاوي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أنا مش هدافع عن نفسى ومش هقول إنى  صح.. بس ربنا شاهد إنى بتكلم بعفوية ومبعرفش أتخابث ولا قصدى أى إساءة لأى حد من زملائى اللى بحبهم وبقدرهم  وبعتز بأى عمل شاركتهم فيه طوال السنين اللى فاتت.. وأنا لا عاوزه أجيب سيرة الفيلم ولا المشهد.. ولا يشرفنى.. ونفسى أنسى والناس تنسى بس معرفش ليه بعد 25 سنة بينبشوا في الماضى.. في فنانات عاملين مئات الأفلام وفيها مشاهد نسأل الله المغفرة.. اشمعنى ميار اللى لازم تترِجم وتتبهدل وكل اللى عاوز يعمل شو يبقى عليا.. أنا برفض كل يوم مقابلات فى برامج لكن مروه صبري اخت زميلتى عبير.. وبحبهم هما الاثنين غير كده أنا حرّمت أى مقابلة غير لما اعرف طبيعة الاسئلة وهركز فى كل كلمة ومش هذكر أسماء ولا مواقف بس الصحفيين واليوتيوبرز يرحمونى من العناوين اللى ملهاش علاقة بالكلام اللى جوه الفيديو.

وأضافت "الببلاوي":  وبالنسبة للتريند اللى أنا عاوزه أركبه حد الله إنى أركب التريند بشتيمة الناس ليا.. وعلشان أأكد لكم أنا محولة موبايلى ومبردش على أى صحفى .. أنا نفسيتى تعبت وجالى اكتئاب وابنى مضايق جدًا.. وأختى كدة كفاية وبالنسبة لأنى بعمل كده علشان انا اتنسيت وعندى حب للظهور قولوا اللى يعجبكم أنا ناجحة فى برنامجى ولله الحمد وراضية بيه ولو جالى شغل فدا رزق أشكر عليه ربنا مجاليش مش هلجأ للطرق الرخيصة دى علشان اشتغل وبالنسبة للميكاب والرموش والضوافر  حاضر هشلهم..  علشان ابقى كده واجهة للحجاب دا كل اللى عندى وأفوض أمرى إلى الله.. إن الله بصير بالعباد”. 

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«مقدرش أبوس حد وفيه ناس».. قصة مشهد ميار الببلاوي وعمرو عبدالجليل "فيديوجراف"

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ميار الببلاوي تواصل إثارة الجدل: نشوى مصطفى خدعتني وخلتني ألبس الحجاب

ميار الببلاوى ومروة صبري 

كسرت ميار الببلاوى حدة الخوف بداخلها بعد أن تحدثت عن مشهدها الجريء مع عمرو عبد الجليل فى فيلم “ديسكو ديسكو” ببرنامج “سابع سما” مع راغدة شلهوب، لتتحدث فيه بكل جرأة وصراحة وبتفاصيل أكثر فى برنامج “قعدة ستات” مع الإعلامية مروة صبري. 

وقالت ميار الببلاوي: “الفيلم معظمه أتصور في رمضان، وأنا عندي عقدة من التصوير في رمضان رغم إني كنت شابة ولسه بلبس وكده، ولكن مشهد المايوه مكنتش عايزاه خالص، وإيناس الدغيدي مرمطتني ومسحت بيا الأرض لما لقيتني جيت بمايوه شورت كده وزعقتلي وقالتلي امشي البسي المايوه التاني”.

وأضافت ميار الببلاوي: “ولكن مشهدي الجريء مع عمرو عبد الجليل كنا في رمضان وكنت رافضة أصوره لدرجة دخلت الحمام وفضلوا يخبطوا عليا، كنت مستنية بس المغرب يأذن، كنت بقول حتى لو هعمل حاجة غلط ميكونش في الصيام أكون بس فطرت”.

ميار الببلاوي برنامج “سابع سما مروة صبري الفنانة ميار الببلاوي بكاء ميار الببلاوي الإعلامية والفنانة ميار الببلاوي

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