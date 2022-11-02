ننشر 125 حالة إنهاء خصومة لأصحاب حصص بورسعيد الاستيرادية

حصلت صدى البلد على صورة ضوئية من كشوف الاسماء لحالات إنهاء الخصومة من أصحاب حصص بورسعيد الاستيرادية والتى ارسلها الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لغرفة بورسعيد التجارية .

ننشر ١٢٥ حالة إنهاء خصومة لاصحاب حصص بورسعيد الاستيرادية

كانت غرفة بورسعيد التجارية أعلنت قبول لجنة التظلمات، لهذه الاسماء ولكن تم إيقافها بمعرفة الجهاز التنفيذي لرفع دعاوى قضائية، وانتهى الحكم فيها بإنهاء الخصومة، وسلم أصحابها الأحكام والأوراق اللازمة إلى الجهاز التنفيذي.

ننشر ١٢٥ حالة إنهاء خصومة لاصحاب حصص بورسعيد الاستيرادية

وأعلنت غرفة بورسعيد التجارية أنه ورد إليها من الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة 125 اسم إنهاء خصومة قد تم تفعيل الحصص الاستيرادية الخاصة بهم الآن.

ننشر ١٢٥ حالة إنهاء خصومة لاصحاب حصص بورسعيد الاستيرادية

وناشدت غرفة بورسعيد التجارية أصحاب الحصص الاستيرادية الموقوفة ممن تنطبق عليهم الشروط السابقة تم قبولهم في لجنة التظلمات - ولديهم أحكام إنهاء خصومة ولم يسلموا الأحكام إلى الجهاز التنفيذي سرعة التوجه إلى مقر الغرفة لتسليمها.