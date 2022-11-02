عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر 125 حالة إنهاء خصومة لأصحاب حصص بورسعيد الاستيرادية

ننشر ١٢٥ حالة إنهاء
ننشر ١٢٥ حالة إنهاء خصومة لاصحاب حصص بورسعيد الاستيرادية

حصلت صدى البلد على صورة ضوئية من كشوف الاسماء لحالات إنهاء الخصومة من أصحاب حصص بورسعيد الاستيرادية والتى ارسلها الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لغرفة بورسعيد التجارية .

ننشر ١٢٥ حالة إنهاء خصومة لاصحاب حصص بورسعيد الاستيرادية

كانت غرفة بورسعيد التجارية أعلنت قبول لجنة التظلمات، لهذه الاسماء ولكن تم إيقافها بمعرفة الجهاز التنفيذي لرفع دعاوى قضائية، وانتهى الحكم فيها بإنهاء الخصومة، وسلم أصحابها الأحكام والأوراق اللازمة إلى الجهاز التنفيذي.

وكيل تعليم بورسعيد تحذر من حروب الجيل الخامس

ورشة عمل لاكتشاف الموهوبين بفرع الابتكارات العلمية لرياض أطفال بورسعيد

ننشر ١٢٥ حالة إنهاء خصومة لاصحاب حصص بورسعيد الاستيرادية

وأعلنت غرفة بورسعيد التجارية  أنه ورد إليها من الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة  125 اسم إنهاء خصومة قد تم تفعيل الحصص الاستيرادية الخاصة بهم الآن.

ننشر ١٢٥ حالة إنهاء خصومة لاصحاب حصص بورسعيد الاستيرادية

وناشدت غرفة بورسعيد التجارية أصحاب الحصص الاستيرادية الموقوفة ممن تنطبق عليهم الشروط السابقة تم قبولهم في لجنة التظلمات - ولديهم أحكام إنهاء خصومة ولم يسلموا الأحكام إلى الجهاز التنفيذي سرعة التوجه إلى مقر الغرفة لتسليمها.

ننشر ١٢٥ حالة إنهاء خصومة لاصحاب حصص بورسعيد الاستيرادية
بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد صدى البلد الجهاز التنفيذى دعاوى قضائية الحصـص الاستيرادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاعتداء بالضرب على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للمستشفى في حالة حرجة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مباشر الآن 0 - 0 فى دوري أبطال أوروبا

هل يجوز للمرأة الجلوس مع زوج ابنتها متزينة وكاشفة شعرها.. الأزهر للفتوى يجيب

عتاب تحول إلى جريمة.. القصة الكاملة للاعتداء على الإعلامية إيمي شلباية

ضربوه وعذبوه.. الصور الأولى للعثور على جثة تاجر خمسيني ملفوفة في ملاية بالمعادي

سبب صادم ... جمال شعبان يكشف سر وفاة الطفلة يارا

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن تسجيل غياب الطلاب في المدارس

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ.. وجارتها الجنوبية تستعد للرد

لأول مرة.. صواريخ كوريا الشمالية تقترب من جارتها الجنوبية.. وتحذير عاجل للسكان

خمسة أمور يكمن فيهن الخير.. اعرف أبواب العمل الصالح

هتعرفوا قيمة الأهلي في عصر بيبو.. فرج عامر يوجه رسالة للجمهور

وزيرة الهجرة: نعمل على «تطبيق» لتفعيل التواصل الكامل مع المصريين بالخارج

نتنياهو عن نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي: نقترب من تحقيق انتصار كبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه|كوب من الحليب مع الزنجبيل ليلا يعالج الضعف الجنسى

اللبن والكرفس أبرزها.. مشروبات للرجال تعزز القدرة الجنسية

بعد رجوعها من شهر العسل.. سالى عبد السلام بلوك جريء|شاهد

صديقة جيلان علاء تثير ضجة على السوشيال ميديا.. والجمهور: فين العروسة ؟

فيديو

آخر تسجيل صوتي لها .. قصة رحيل تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

فقد والده وزوجته وابنيه.. ما قصة مأساة اللاعب أحمد الشيخ؟ "فيديوجراف"

تفاصيل مقلب "الجيزة منين "..تغطية خاصة

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ