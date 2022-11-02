كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ.. وجارتها الجنوبية تستعد للرد

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، 10 صواريخ على الأقل من أنواع مختلفة باتجاه البحر الشرقي والغربي، حسبما أكد الجيش الكوري الجنوبي.

فيما أمر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول برد سريع وحازم، على استفزازات جارتها الشمالية، حسب وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية.

وأضاف"أصدرنا أوامر برد سريع وحازم يجعل كوريا الشمالية تدفع ثمن استفزازاتها.. لن تفلح أي محاولة لزعزعة التحالف بيننا وبين الولايات المتحدة"، مؤكداأن الصواريخ التي أطلقتها بيونج يانج "انتهاك صارخ لأراضينا".

كما أعلن جيش كوريا الجنوبية رفع حالة التأهب إلى "المستوى 2"، بعد إطلاق الصواريخ الأخيرة من الجارة الشمالية.

وكشف عن أن أحد الصواريخ التي أطلقتها بيونج يانج، سقط في المياه على بعد حوالي 57 كم من مدينة سوكوتشو.

وأكد الجيش الكوري الجنوبي أن هذه هي المرة الأولى منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية في 1945، التي يسقط فيها صاروخ كوري باليستي شمالي قرب مياه سيول الخاصة.

وقالت كوريا الجنوبية إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية اليوم، كان غير عادي وغير قابل للتسامح.

فيما أفادت وسائل إعلامية بأن السلطات في كوريا الجنوبية، أصدرت تحذير إخلاء على التلفزيون الوطني لسكان جزيرة أولونغدو قبالة ساحلها الشرقي، بعد إطلاق كوريا الشمالية "صاروخ باليستي مجهول الهوية".

مناورات تغضب كوريا الشمالية

يأتي ذلك تزامنا مع مناورات جوية مشتركة واسعة النطاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بدأت يوم الاثنين وتستمر لخمسة أيام.

وتعليقا على هذه المناورات، اتهمت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتنفيذ تحركات عسكرية متهورة، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأضافت "إذا أصرت الولايات المتحدة على القيام بتحركات عسكرية"، فإن بيونج يانج سترد باتخاذ إجراءات أكثر قوة.

وطالبت بيونج يانج الولايات المتحدة بوقف التدريبات العسكرية بشكل كامل فورا، وفقا للوكالة.

كما أكد باك جونغ تشون، الأمين العام للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، أن هذه التدريبات "عدوانية واستفزازية".

وتابع "إذا حاولت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية استخدام قوات مسلحة ضد كوريا الديمقراطية.. فإن القوات المسلحة لكوريا الديمقراطية ستنفذ مهمتها الاستراتيجية الخاصة من دون تأخير.. وسيتعين على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مواجهة وضع فظيع ودفع أكبر ثمن في التاريخ".

وتضم المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية 240 طائرة حربية تقوم بنحو 1600 طلعة جوية، وقالت القوات الجوية الأمريكية إن هذا العدد من المهام هو الأعلى على الإطلاق خلال هذا الحدث السنوي.