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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. صواريخ كوريا الشمالية تقترب من جارتها الجنوبية.. وتحذير عاجل للسكان

لأول مرة.. صواريخ
لأول مرة.. صواريخ كوريا الشمالية تقترب من جارتها الجنوبية

قالت كوريا الجنوبية،الأربعاء، إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية اليوم، كان غير عادي وغير قابل للتسامح.

وأكد الجيش الكوري الجنوبي أن هذه هي المرة الأولى منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية في 1945، التي يسقط فيها صاروخ كوري باليستي شمالي قرب مياه سيول الخاصة.

فيما أفادت وسائل إعلامية بأن السلطات في كوريا الجنوبية، أصدرت تحذير إخلاء على التلفزيون الوطني لسكان جزيرة أولونغدو قبالة ساحلها الشرقي، بعد إطلاق كوريا الشمالية "صاروخ باليستي مجهول الهوية".

وفي هذا الإطار، أعلن جيش كوريا الجنوبية رفع حالة التأهب إلى "المستوى 2"، بعد إطلاق الصواريخ الأخيرة من الجارة الشمالية.

وكانت سيول أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، قبل أن تعلن لاحقا عن إطلاق بيونج يانج 7 صواريخ إضافية، وفقا للوكالة.

كما أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن أحد الصواريخ التي أطلقتها بيونج يانج، سقط في المياه على بعد حوالي 57 كم من مدينة سوكوتشو.

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فيما أكد خفر السواحل الياباني إطلاق الصاروخ أيضا، داعيا السفن في المنطقة لعدم الاقتراب من حطام الصاروخ الكوري الشمالي حال العثور عليه، والاتصال بالسلطات اليابانية على الفور.

من جانبه، دعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، إلى اجتماع مجلس الأمن القومي بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية.

يأتي ذلك تزامنا مع مناورات جوية مشتركة واسعة النطاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بدأت يوم الاثنين وتستمر لخمسة أيام.

وتعليقا على هذه المناورات، اتهمت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتنفيذ تحركات عسكرية متهورة، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأضافت "إذا أصرت الولايات المتحدة  على القيام بتحركات عسكرية"، فإن بيونج يانج سترد باتخاذ إجراءات أكثر قوة.

وطالبت بيونج يانج الولايات المتحدة بوقف التدريبات العسكرية بشكل كامل فورا، وفقا للوكالة.

كما أكد باك جونغ تشون، الأمين العام للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، أن هذه التدريبات "عدوانية واستفزازية".

وتابع "إذا حاولت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية استخدام قوات مسلحة ضد كوريا الديمقراطية.. فإن القوات المسلحة لكوريا الديمقراطية ستنفذ مهمتها الاستراتيجية الخاصة من دون تأخير.. وسيتعين على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مواجهة وضع فظيع ودفع أكبر ثمن في التاريخ".

وتضم المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية 240 طائرة حربية تقوم بنحو 1600 طلعة جوية، وقالت القوات الجوية الأمريكية إن هذا العدد من المهام هو الأعلى على الإطلاق خلال هذا الحدث السنوي.

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