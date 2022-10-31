كوريا الشمالية تهدد أمريكا وتحذر من الحرب النووية

قالت كوريا الشمالية إن التدريبات العسكرية المشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية تظهر أن "سيناريو الحرب النووية الأمريكية ضد كوريا الديمقراطية قد دخل مرحلته النهائية".

واتهمت كوريا الشمالية، الاثنين، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتنفيذ تحركات عسكرية متهورة، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأضافت "إذا أصرت الولايات المتحدة على القيام بتحركات عسكرية"، فإن بيونج يانج سترد باتخاذ إجراءات أكثر قوة.

كما اتهمت كوريا الشمالية واشنطن وسيول بتنفيذ تحركات متهورة، تهدد سلامة أراضيها، مؤكدة أن المناورات المشتركة لها "طبيعة عدوانية واضحة".

وطالبت بيونج يانج الولايات المتحدة بوقف التدريبات العسكرية بشكل كامل فورا، وفقا للوكالة.

واليوم الاثنين، بدأت أمريكا وكوريا الجنوبية أحد أكبر التدريبات الجوية العسكرية المشتركة بينهما، مع شن مئات الطائرات الحربية من الجانبين هجمات وهمية على مدار اليوم طوال الجزء الأكبر من الأسبوع.

وفي وقت سابق، قالت القوات الجوية الأمريكية، إن التدريبات ستستمر حتى يوم الجمعة وستضم نحو 240 طائرة حربية تقوم بنحو 1600 طلعة جوية، موضحة أن هذا العدد من المهام هو الأعلى على الإطلاق خلال هذا الحدث السنوي.

ويرى الحليفان أن التدريب ضروري، لمواجهة التهديدات المحتملة من كوريا الشمالية، التي نفذت عددا قياسيا من عمليات إطلاق الصواريخ العام الجاري.