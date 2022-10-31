عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدآن تدريبات جوية مشتركة لمدة 5 أيام

صدى البلد

 بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أول مناورات جوية مشتركة واسعة النطاق منذ ما يقرب من خمس سنوات، حيث تم تعبئة أكثر من 240 طائرة، بما في ذلك طائرات الشبح المتطورة، حيث يسعى الحليفان لتعزيز الردع ضد تطور التهديدات الكورية الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤولين كوريين جنوبيين، أن مناورة "العاصفة اليقظة" (فيجيلانت ستوم) تستمر حتى يوم الجمعة المقبل فوق سماء شبه الجزيرة الكورية وسط مخاوف من أن بيونج يانج قد تجري قريباً تجربة نووية، وقد تحاول إظهار قوتها العسكرية من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية أو قذائف المدفعية ردًا على مناورات الحلفاء.

وتنشر كوريا الجنوبية حوالي 140 طائرة، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35A ، وطائرات F-15K و KF-16 ، بينما ترسل الولايات المتحدة حوالي 100 أصل ، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35B المتمركزة في أوكيناوا، اليابان، وEA-18، طائرات الحرب الإلكترونية، وكذلك ناقلات KC-135 وطائرة الاستطلاع U-2 على ارتفاعات عالية.

وتخطط الدولتان الحليفتان لإجراء ما مجموعه أكثر من 1600 طلعة جوية خلال التدريبات، مع تشغيل مركز العمليات الجوية والفضائية الكوري القوات لتعزيز القدرات التشغيلية.

وتشارك القوات الجوية الأسترالية في هذه التدريبات أيضًا، من خلال ناقلة متعددة الأدوار KC -30A.

وأطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مثل هذا البرنامج التدريبي الجوي المشترك الرئيسي في عام 2015 تحت اسم Vigilant ACE ، ولكن تم إجراؤه كل عام حتى أواخر عام 2017، عندما أطلقت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن آنذاك حملة المصالحة بين الكوريتين.
تأتي التدريبات هذا العام بعد سلسلة من التجارب التي قامت بها بيونج يانج في الأسابيع الأخيرة ، ومنها إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر الشرقي يوم الجمعة الماضي.
 

 

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة طائرات الشبح المتطورة كوريا الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوزير رفض ووعد بحل الأزمة..التفاصيل الكاملة لاستقالة مرتضى منصور من الزمالك

اتفقوا| الأهلي يزف بشرى سارة لـ كهربا.. تفاصيل

أمطار لمدة 3 أيام.. الأرصاد تحذر من الطقس والسير على هذه الطرق

النهارده بـ24.13 .. سعر الدولار اليوم الاثنين 31 أكتوبر

استقالة مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. ميدو يكشف التفاصيل.. فيديو

تؤدي للوفاة.. الصحة تكشف 5 أعراض للسكتة الدماغية

وفاة مُعلّم في طابور الصباح بمدرسة بالشرقية

الكيلو بـ 1.4 مليون جنيه.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 31-10-2022

ترشيحاتنا

بعد تعليق مشاركتها باتفاق الحبوب.. روسيا تكشف موقف شحنات الدول الأفريقية

لتشجيعها.. رئيس هيئة قناة السويس: حوافز كبيرة لسفن تحولت إلى الهيدروجين

2187 موقعا.. السيسي يتفقد مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ

عملية جراحية .. مدة غياب محمد عبد المنعم عن الأهلي | خاص

بعد سوبر الأهلي والزمالك.. 4 لاعبين جدد يدخلون حسابات فيتوريا

مواطن يقتحم بنكا في لبنان ويهدد بالانتحار للمطالبة بصرف أمواله | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحق نفسك.. التوقف عن التدخين فى هذه السن يحميك من مخاطر الوفاة

نظام غذائي صحي متوازن.. روشتة من الباحثين لتقليل ومنع آلام النقرس

مؤمنة من الهجمات السيبرانية.. صدى البلد داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

سهل وبيشبع .. طريقة عمل طاجن الفول بالبيض والخضار

فيديو

بعد توجيهات الرئيس.. حالات استحقاق العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

أسعار السيارات إلى أين؟!.. تغطية خاصة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ