بعد تحذير وتهديد.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية تجاه جارتها الجنوبية

أعلن جيش كوريا الجنوبية، الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأكدت هيئة الأركان العامة لكوريا الجنوبية رصد إطلاق كوريا الشمالية، صاروخ باليستيي غير محدد باتجاه بحر اليابان.

فيما أكد خفر السواحل الياباني إطلاق الصاروخ أيضا، داعيا السفن في المنطقة لعدم الاقتراب من حطام الصاروخ الكوري الشمالي حال العثور عليه، والاتصال بالسلطات اليابانية على الفور.

ولاحقا، أعلنت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، وفقا للوكالة.

كما أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن أحد الصواريخ التي أطلقتها بيونج يانج، سقط في المياه على بعد حوالي 57 كم من مدينة سوكوتشو.

من جانبه، دعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، إلى اجتماع مجلس الأمن القومي بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية.

يأتي ذلك تزامنا مع مناورات جوية مشتركة واسعة النطاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بدأت يوم الاثنين وتستمر لخمسة أيام.

وفي وقت سابق، اعتبرت كوريا الشمالية أن التدريبات العسكرية المشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية تظهر أن "سيناريو الحرب النووية الأمريكية ضد كوريا الديمقراطية قد دخل مرحلته النهائية".

واتهمت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتنفيذ تحركات عسكرية متهورة، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأضافت "إذا أصرت الولايات المتحدة على القيام بتحركات عسكرية"، فإن بيونج يانج سترد باتخاذ إجراءات أكثر قوة.

وطالبت بيونج يانج الولايات المتحدة بوقف التدريبات العسكرية بشكل كامل فورا، وفقا للوكالة.

وتضم المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية 240 طائرة حربية تقوم بنحو 1600 طلعة جوية، وقالت القوات الجوية الأمريكية إن هذا العدد من المهام هو الأعلى على الإطلاق خلال هذا الحدث السنوي.

في المقابل، أكد باك جونغ تشون، الأمين العام للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، أن هذه التدريبات "عدوانية واستفزازية".

وتابع "إذا حاولت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية استخدام قوات مسلحة ضد كوريا الديمقراطية.. فإن القوات المسلحة لكوريا الديمقراطية ستنفذ مهمتها الاستراتيجية الخاصة من دون تأخير.. وسيتعين على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مواجهة وضع فظيع ودفع أكبر ثمن في التاريخ".