كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين.. فيديو

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا مصورا عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين.



وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين قصيري المدى الجمعة، وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في أحدث عملية إطلاق صاروخية تجريها بيونغ يانغ، في وقت حذرت سيول من أن كيم جونغ أون قد يكون على وشك إجراء تجربة نووية أخرى.



وتأتي عمليتا الإطلاق الصاروخيتان في أعقاب استكمال كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمارين عسكرية برمائية بحرية مشتركة استمرت 12 يوما، وقبل أيام معدودة على بدء تدريبات جوية مشتركة بمشاركة أكثر من 200 طائرة مقاتلة أميركية وكورية جنوبية.



وهذه التمارين تثير غضب بيونغ يانغ التي تعتبرها تدريبات على غزو، وبررت مرارا تجاربها الصاروخية بوصفها "تدابير مضادة" ضرورية لما تعتبره عدوانا أميركيا.