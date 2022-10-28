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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية ينفي تقديم أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا

صدى البلد

نفى الرئيس الكوري الجنوبي "يون سوك يول" اليوم الجمعة تقديم أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، وذلك بعدما قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إن سول قررت دعم كييف بالأسلحة والذخيرة .


وقال يون - في تصريحات للصحفيين نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية - "إننا قدمنا مساعدات إنسانية وسلمية إلى أوكرانيا تضامنا مع المجتمع الدولي، ولم نقدم أي أسلحة فتاكة، لكنها مسألة تتعلق بسيادتنا.. نحن نبذل جهودا من أجل الحفاظ على علاقات سلمية جيدة مع كل دولة في العالم، بما في ذلك روسيا " .

 


وكان الرئيس الروسي قد قال أمس الخميس إن كوريا الجنوبية قررت إرسال أسلحة وذخيرة إلى أوكرانيا ، مما يؤدي إلى تدميرالعلاقات بين البلدين.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بوتين كييف

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