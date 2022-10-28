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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية ترفض إرسال أسلحة إلى أوكرانيا

يون سيوك-يول
يون سيوك-يول

أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، اليوم الجمعة، عدم إرسال بلاده أسلحة إلى أوكرانيا، وذلك بعد تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ذلك سيضر بالعلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن الرئيس الكوري الجنوبي، قوله إننا "قدمنا مساعدات إنسانية وسلمية لأوكرانيا لكننا لم نقدم أسلحة فتاكة".

وأضاف: "إنها مسألة متعلقة بالسيادة".

وأوضح: "نحاول الحفاظ على علاقات سلمية مع جميع الدول في أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، أمس الخميس، بأن قرار كوريا الجنوبية إمداد أوكرانيا بالأسلحة سيقوض علاقاتها مع روسيا.

وقال بوتين أمام نادي فالداي: "لدينا علاقات جيدة للغاية مع كوريا الجنوبية. وقد أتيحت لنا الفرصة دائمًا لإجراء حوار مع كل من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية".

وتابع: "لكننا الآن نعلم أن كوريا الجنوبية قررت توريد الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا. هذا الأمر سيدمر علاقاتنا".
 

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