تدريبات مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في البحر الأصفر

أعلنت القوات البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها بدأت تدريبات واسعة النطاق في البحر الأصفر، بمشاركة الجيش والقوات الجوية وخفر السواحل بالإضافة إلى القوات الأمريكية.



وذكرت القوات البحرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن التدريبات التي تستمر أربعة أيام تعد كجزء من تدريبات هوجوك السنوية المستمرة حتى يوم 27 أكتوبر وتهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية البحرية المجتمعة والمشتركة للجيش ضد استفزازات العدو مع التركيز على تحسين قدرات قوات العمليات الخاصة البحرية المضادة والردود على استفزازات كوريا الشمالية بالقرب من خط الحدود الشمالي (NLL)، الذي يمثل الحدود البحرية بحكم الأمر الواقع.



وأضاف أنه سيتم تعبئة أكثر من 20 سفينة حربية، بما في ذلك مدمرات إيجيس والفرقاطات، إلى جانب مروحية أباتشي التابعة للجيش وطائرات F-15K وF-16 المقاتلة التابعة للقوات الجوية، كما ستنضم إلى التدريبات مروحيات أباتشي التابعة للجيش الأمريكي وطائرة سلاح الجو الأمريكي من طراز A-10.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه أطلق طلقات تحذيرية على سفينة كورية شمالية عبرت خط الحدود الشمالي، ردا على ذلك، أطلق الشمال عدة قذائف من قاذفة صواريخ على المياه.