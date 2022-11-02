أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات بسوق المستعمل المصري

تعانى سوق السيارات خلال الفترات الماضية من حالة تذبذب في الأسعار وبالأخص بسوق المستعمل، نظرًا لكونه بدون نظرية ثابتة فى البيع ، وإنما على أهواء البائع فى المقام الأول، بالإضافة إلى حالة السوق .

وخلال الفترات السابقة عانى سوق السيارات المصرى بمروره للعديد من الأزمات التى أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات سواء الجديدة "زيرو" أو المستعملة ، ولكن بعد عدد من قرارات الحكومة المصرية الأخيرة جعلت هناك انخفاض فى بعض الأسعار أو على الأقل ثباتها فى سوق المستعمل .

وخلال التقرير التالى سنتعرف على 5 سيارات بسوق المستعمل المصرى أقل من 100 ألف جنيه .

1- شيفروليه افيو

شيفروليه افيو

تستمد السيارة شيفروليه افيو موديل 2010 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 83 حصانا عند 5600 لفة في الدقيقة وبعزم دوران 128 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة، وتأتي مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات مع خزان وقود سعة 45 لترا ونظام جر أمامي .

ويصل سعر السيارة شيفروليه افيو موديل 2010 الى 100 الف جنيه حسب حالة السيارة الفنية .

2- دايو نوبيرا 2

دايو نوبيرا 2

تضم السيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2001، محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، تعمل بمنظومة الجر الأمامي في خط موازي لمحور العجلات، وتصل القدرة القصوى للمحرك 106 حصان والعزم 145 نيوتن م .

ويصل سعر السيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2001 الى 80 الف جنيه حسب حالة السيارة الفنية .

3- هيونداي فيرنا

هيونداي فيرنا

تستمد السيارة هيونداي فيرنا موديل 2015 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 106 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 144 نيوتن/متر، مقترن بنوعين من نواقل الحركة، الأول مانيوال مكون من 5 سرعات، و الأخر أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.

ويصل سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2015 الى 95 الف جنيه حسب حالة السيارة الفنية .

4- رينو لوجان

رينو لوجان

تستمد السيارة رينو لوجان موديل 2010 ، قوتها من محرك 4 بسعة 1600 سى سى ، وبقوة 90 حصان وبخزان وقود يتسع حتى 50 لتر بنزين وتستهلك 7 لترات بنزين لكل 100 كيلو متر تقطعها السيارة ، وتاتى بفتيس مانيوال أو أوتوماتيك .

ويصل سعر السيارة رينو لوجان موديل 2010 إلى 85 ألف جنيه حسب حالة السيارة الفنية .

5- شيفروليه لانوس

شيفروليه لانوس

حصلت شيفروليه لانوس موديل 2010 علي محرك من 4 سلندرات بسعة 1,5 لتر يعمل بنظام التنفس الطبيعي للهواء، و قادر علي اخراج قوة قدرها 86 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر عند 3200 دورة في الدقيقة، وتتوافر بخيارين من صندوق التروس الأول صندوق تروس يدوي من 5 نقلات ، بينما الثاني أتوماتيك من 4 نسب كلامهما يعملا بنظام الدفع الأمامي للعجلات.

ويصل سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 الي 100 الف جنيه حسب حالة السيارة الفنية .