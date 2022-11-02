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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: إلياس الجلاصي لاعب كبير فنيا وأتمنى توقيعه للأهلي

صدى البلد

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق باللاعب إلياس الجلاصي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر: في لاعب في النادي المصري اسمه إلياس الجلاصي هذا اللاعب يلفت نظري من الموسم الماضي، أعتقد أن هذا اللاعب لن يستمر مع المصري في يناير القادم، هذا اللاعب سوف تتخطفه أندية خليجية لأنه لاعب  كبير فنيا، وأتمنى أن يكون من نصيب الأهلي.

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الداخلية، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والداخلية في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الداخلية
واستقر كولر على تشكيل الأهلي أمام الداخلية والذي يتكون من:.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد فخري، أحمد عبد القادر، برونو سافيو، كريم فؤاد.

خط الهجوم: شادي حسين.

ويحتل النادي الأهلي المركز الرابع برصيد 6 نقاط من جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يأتي فريق الداخلية في المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة.

تصريحات فرج عامر النادي المصري إلياس الجلاصى النادي الأهلي

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