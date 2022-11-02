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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الثاني خلال أيام.. قتلى وجرحى في انفجار استهدف حافلة موظفين في أفغانستان

انفجار أفغانستان
انفجار أفغانستان

أفادت مصادر إخبارية أفغانية، صباح اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار في العاصمة كابول.

وذكرت التقارير أن الانفجار وقع فى حافلة صغيرة فجر اليوم الاربعاء.

وبعد لحظات أفادت وكالة تاس نقلا عن وسائل إعلام أن السيارة التي كانت تقل موظفي وزارة التأهيل الريفي والتنمية التابعون لطالبان انفجرت في الحي الخامس بالمدينة.

وقال شاهد عيان طلب عدم نشر اسمه إن الانفجار وقع في منطقة سيلو حوالي الساعة الثامنة صباحا.

وأضاف: "رأيت عدة جرحى لكن العدد الدقيق لم يعرف بعد".

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ولم تعلق طالبان بعد على هذه المعلومات؛ كما لم يذكر مسؤولون أمنيون أي شيء حتى الآن بشأن الانفجار.

وقد أشارت وسائل الإعلام المختلفة إلى أن الانفجار تسبب في سقوط قتلى وجرحى لم يحدد عددهم.

ويوم الجمعة، أصيب سبعة أشخاص على الأقل في انفجار وقع في مسجد في كابول.

قال المتحدث باسم مكتب رئيس شرطة طالبان، خالد زدران، إن الانفجار وقع في حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة 28 أكتوبر، في مسجد الشيخ محمد روحاني، حسبما أفادت وكالة "خاما برس''.

وعلى الرغم من بقاء طالبان في السلطة لأكثر من 14 شهرًا ووعودها المتكررة لمسؤوليها لضمان الأمن العام، إلا أن مناطق مختلفة في أفغانستان في مسرح هجمات مميتة. وفي وقت سابق من سبتمبر ، تسبب التفجير الانتحاري في هرات بأفغانستان في مقتل عشرين شخصًا ، مما أثار ردود فعل قوية من جميع أنحاء العالم.

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