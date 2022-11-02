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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن الروسي يكشف تفاصيل محاولة أوكرانية لعملية تخريبية على محطة طاقة بالقرم

انفجار جسر القرم
انفجار جسر القرم


أعلن أمن الدولة الروسي، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تخريبية أوكرانية على محطة للطاقة في شبه جزيرة القرم.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت جهاز الأمن الفيدرالي إن القوات تمكنت من إحباط عملية تخريب، كان يخطط جهاز الأمن الخاص الأوكراني للقيام بها في منشأة البنية التحتية للطاقة في القرم.

وذكر جهاز الأمن الروسي، في بيان له، أنه "تم إحباط التخريب الذي خططت له الخدمات الخاصة الأوكرانية في منشأة البنية التحتية للطاقة في جمهورية القرم ".

وأضاف أنه: "تم اعتقال مواطن أوكراني، من مواليد عام 1978، جندته إدارة أمن الدولة".

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وأوضح البيان أنه "تمت مصادرة ثلاث عبوات شديدة الانفجار وتعليمات لاستخدامها ومخطط موقع أبراج نقل الطاقة بإحدى مناطق القرم".

وأكد التقرير أنه "وفقا لخبراء الطاقة، في حالة حدوث أضرار، سيترك أكثر من خمسة آلاف مواطن بدون كهرباء، بما في ذلك عناصر البنية التحتية ذات الأهمية الاجتماعية لشبه الجزيرة".

وأشار إلى ان السلطات بدأت  التحقيق في القضية بموجب المادتين "التحضير للتخريب" و"التداول غير المشروع للمتفجرات" من القانون الجنائي الروسي. بالإضافة إلى ذلك، يتم التحقق من تورط المحتجز في جرائم أخرى على أراضي روسيا الاتحادية.
 

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