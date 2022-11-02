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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة ، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 827 شاحنة و 437 سيارة.

حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 455 شاحنة و 411 سيارة ، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 372 شاحنة و 26 سيارة  . 

حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية 2 ، وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما غادرت السفينتين دليلة والحرية 2. 

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين بريدج وسينا ، وغادرت السفينتين بريدج وسينا ، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا وبريدج . 

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1457 راكب بموانيها .

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