عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق سيدات سموحة في المربع الذهبي لدوري المرتبط لكرة السلة على حساب الطيران

سيدات سموحة
سيدات سموحة

تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي سموحة للدور قبل النهائي من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة وذلك بعد تحقيق فريق مرتبط سموحة ١٦ سنة الفوز اليوم على فريق الطيران بنتيجة ٦٣-٣٧.

وجاء تأهل الفريق للدور قبل النهائي بعد تحقيق الفريق الأول الفوز في مباراة الفريق أمام الطيران والتي أقيمت يوم الأحد الماضي والتي انتهت بفوز فريقنا بنتيجة ٧٩-٧٨، وفوز فريق المرتبط في المباراتين التي لعبهم الفريق أمام فريق الطيران، ومن المنتظر أن يواجه الفريق الأول فريق الطيران مساء اليوم.

وتضم قائمة فريق مرتبط ١٦ سنة اللاعبات: "هيا محمد حسني الحلواني، ملك وليد كمال محمد، ريناد طارق أحمد حسن، هانيا محمد مطراش، چودي محمد وجدي عوض، زينة أحمد محمد مجدي، زينة ماهر السيد رمزي، مديحة أحمد محمد عبدالمعطي، مايا مصطفى محمد، جنة أحمد كامل محمد الحديدي، فرج أحمد محمد عطا الله، حور ميسرة محمود محمد، ياسمين محمد الجمال، فريدة علاء الدين، هنا هيثم السيد مكاوي، ندى يحيى محمد صالح، چومانة أسامة عبدالفتاح، كرمة أحمد جلال عبدالفتاح، حبيبة عمرو محمد محسب، چويرية محمد حمدي محمد."

وجاءت هذه النتائج المميزة للفريق تحت إشراف الجهاز الفني ويضم: كابتن "عماد محمود" المدير الفنى، كابتن "محمود يونس" مدرب الفريق، كابتن "مصطفى سكر" رئيس الجهاز الإداري، كابتن "لؤى باسم" مساعد مدرب، كابتن "عفاف عبد اللطيف" إداري عام المرتبط، كابتن "ادهم نبيل" مدرب اللياقة البدنية ، دكتور "منةالله محمد" طبيب الفريق، كابتن "عماد هاشم" مدير إداري كرة السلة

 

كرة السلة دوري المرتبط نادي سموحة المربع الذهبي كرة السلة سيدات مدرب اللياقة البدنية بطولة دوري المرتبط الفريق الأول لكرة السلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش فى حضانة..أحمد الطيب يعلق على عقوبة إمام عاشور نجم الزمالك

أول رد من إمام عاشور بعد استبعاده من قائمة الزمالك والهجوم عليه

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز مجاناً

أسماء مدوية .. فيريرا يُطيح بـ 7 لاعبين خارج مواجهة الزمالك وإنبي

انفراجة جديدة.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 2-11-2022

هيرجع لأسعار زمان.. البيض يتراجع في الأسواق والكرتونة تسجل رقما جديدا

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية مباشر الآن 0 - 0 فى الدوري الممتاز

تطور مفاجئ.. موعد إصدار عقوبة سافيو من الاتحاد البوليفي

ترشيحاتنا

مفتي ألبانيا لـ صدى البلد : التغيرات المناخية تحدٍ مشترك.. وشريعتنا تأمرنا بالتعاون

هشام آمنة: الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لـ185 مدينة والأحوزة العمرانية لـ226 بالمحافظات

القصة الكاملة لبيع مجسم يد الأمير ديانا بمزاد علني | صور

التعليم: سداد رسوم امتحانات "أبناؤنا في الخارج" يتم إلكترونيا

اليمن.. نداء عاجل من العليمي بالقمة العربية لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية

متى وكيف ؟ جنرالات روس يخططون لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ بالستية ورسالة تهديد لأمريكا.. كوريا الشمالية ترعب العالم بإندلاع الحرب العالمية الثالثة

خبير تغذية يكشف عن مشروب ينسف الوزن ويقلل الشعوربالجوع

لـ علاقة زوجية أقوى .. أطعمة خارقة للرجال تعزز القدرة الذكورية

إصابة مانويل نوير بمرض خطير .. معلومات صادمة

فيديو

عتاب تحول لجريمة.. تفاصيل ضرب الإعلامية إيمي شلباية| فيديوجراف

أسعار البيض تتراجع في الأسواق.. خدمة خاصة

جريمة بدأت بعتاب.. تفاصيل مؤلمة في حادث الإعلامية إيمي شلباية

الدولار يتجاوز الـ24 جنيها وارتفاع أسعار الذهب.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ