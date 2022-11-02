فريق سيدات سموحة في المربع الذهبي لدوري المرتبط لكرة السلة على حساب الطيران

تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي سموحة للدور قبل النهائي من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة وذلك بعد تحقيق فريق مرتبط سموحة ١٦ سنة الفوز اليوم على فريق الطيران بنتيجة ٦٣-٣٧.

وجاء تأهل الفريق للدور قبل النهائي بعد تحقيق الفريق الأول الفوز في مباراة الفريق أمام الطيران والتي أقيمت يوم الأحد الماضي والتي انتهت بفوز فريقنا بنتيجة ٧٩-٧٨، وفوز فريق المرتبط في المباراتين التي لعبهم الفريق أمام فريق الطيران، ومن المنتظر أن يواجه الفريق الأول فريق الطيران مساء اليوم.

وتضم قائمة فريق مرتبط ١٦ سنة اللاعبات: "هيا محمد حسني الحلواني، ملك وليد كمال محمد، ريناد طارق أحمد حسن، هانيا محمد مطراش، چودي محمد وجدي عوض، زينة أحمد محمد مجدي، زينة ماهر السيد رمزي، مديحة أحمد محمد عبدالمعطي، مايا مصطفى محمد، جنة أحمد كامل محمد الحديدي، فرج أحمد محمد عطا الله، حور ميسرة محمود محمد، ياسمين محمد الجمال، فريدة علاء الدين، هنا هيثم السيد مكاوي، ندى يحيى محمد صالح، چومانة أسامة عبدالفتاح، كرمة أحمد جلال عبدالفتاح، حبيبة عمرو محمد محسب، چويرية محمد حمدي محمد."

وجاءت هذه النتائج المميزة للفريق تحت إشراف الجهاز الفني ويضم: كابتن "عماد محمود" المدير الفنى، كابتن "محمود يونس" مدرب الفريق، كابتن "مصطفى سكر" رئيس الجهاز الإداري، كابتن "لؤى باسم" مساعد مدرب، كابتن "عفاف عبد اللطيف" إداري عام المرتبط، كابتن "ادهم نبيل" مدرب اللياقة البدنية ، دكتور "منةالله محمد" طبيب الفريق، كابتن "عماد هاشم" مدير إداري كرة السلة