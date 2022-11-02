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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كشفت مفاجأة .. روسيا تعلن نتائج التحقيقات في تفجير نورد ستريم

روسيا تعلن نتائج
روسيا تعلن نتائج التحقيقات في تفجير "نورد ستريم"

أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز الروسي “نورد ستريم”، اكتشاف حفر في قاع البحر بعمق 3 إلى 5 أمتار من صنع الإنسان ناتجة عن انفجارات مفتعلة مسؤولة عن تدمير جزء من الأنبوب.

وقالت الشركة في بيان، إنها "قد أكملت تجميع البيانات الأولية من موقع الضرر الذي لحق بأنابيب نورد ستريم في المياه السويدية".

وأضافت: “يواصل الخبراء الآن تحليل المعلومات الواردة حول تدمير خط أنابيب الغاز”.

ووقعت انفجارات في 26 سبتمبر في ثلاثة من السلاسل الأربع لخطوط أنابيب نورد ستريم 1 و 2 تحت الماء التي بنيت لنقل 110 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز الروسي إلى أوروبا.

وأوقفت التفجيرات شحنات الغاز إلى ألمانيا قبل فصل الشتاء، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز والتدافع على مصادر بديلة في الاتحاد الأوروبي.

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وأدانت روسيا تفجيرات “نورد ستريم” ووصفتها بأنها “هجوم إرهابي واضح”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مؤخرا إن العالم بحاجة إلى معرفة المزيد عن رسالة نصية يزعم أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس أرسلتها إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد دقائق من الهجمات على شبكة خطوط أنابيب نورد ستريم.

روسيا المانيا اوروبا الغاز نورد ستريم الغاز الروسي

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