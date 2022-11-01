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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل شاركت بريطانيا في تفجير خطي نورد ستريم؟

بريطانيا
بريطانيا

قالت بريطانيا إنها ترفض “الانجرار” إلى محاولة روسيا للتسبب في تشتيت الانتباه من خلال الادعاء بأن بريطانيا لعبت دورًا في تدمير خط أنابيب نورد ستريم.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، في إفادة صحيفة، اليوم الثلاثاء، “نحن نراقب الوضع بعناية، لكن من الصواب عدم الانجرار إلى هذه الأنواع من الانحرافات، والتي هي جزء من قواعد اللعبة الروسية”.

وفي الأسبوع الماضي، اتهمت وزارة الدفاع الروسية بريطانيا بمساعدة أوكرانيا في التخطيط لهجمات الطائرات بدون طيار يوم السبت على مدينة القرم سيفاستوبول، مدعية أن هذه الهجمات تمت بتوجيه من متخصصين في البحرية البريطانية. 

كما اتهمت ممثلين عن البحرية البريطانية بالتورط في انفجارات في خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم الشهر الماضي.

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وأضاف المتحدث أن بريطانيا لا تزال تركز على “القصف الروسي المستمر للمدنيين والهجمات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا”، مشددًا على التزام بريطانيا بتقديم الدعم حتى تخسر روسيا هذه الحرب غير الشرعية.

كما سارع الشركاء الدوليين لـ بريطانيا إلى شجب هذه المزاعم، حيث وصفتها وزارة الخارجية الفرنسية بأنها “لا أساس لها” من الصحة.

بريطانيا الدفاع الروسية أوكرانيا روسيا نورد ستريم

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