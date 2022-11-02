أنت اكتشاف..مجدي عبد الغني يتغزل في كريم فؤاد بعد تألقه أمام الداخلية

أشاد مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، باللاعب كريم فؤاد بعد تألقه أمام الداخلية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: “إكتشاف يا ابني والله ‏رائع كريم فؤاد.. برافو كولر”.

وتعد هذه أفضل انطلاقة مباريات للأهلي في الموسم الحالي، حيث لم يسبق له تسجيل هدفين في أول 6 دقائق خلال الموسم الحالي.

ونجح محمد شريف في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية وتحديدا عند الدقيقة الأولى و25 ثانية ليكون الأسرع في بطولة الدوري في النسخة الجديدة حتى الآن، في حين كان هدف أحمد هاني الذي أحرزه بالخطأ في مرماه خلال لقاء البنك الأهلي وسيراميكا كيلوباترا الذي اقيم بالأمس الثلاثاء، في الدقيقة الأولى 39 ثانية، وسجل حمدي فتحي هدف الأهلي الثاني في الدقيقة السادسة.