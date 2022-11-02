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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم فؤاد يواصل التألق ويسجل هدفين للأهلي خلال 6 دقائق أمام الداخلية .. فيديو

الاهلي والداخلية
الاهلي والداخلية

أضاف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الثالث والرابع أمام فريق نادي الداخلية، في المباراة التى تجمع بينهما فى إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري .

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شاهد أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي والداخلية.. فيديو

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الأهلي يسجل أسرع هدفين فى الدوري خلال الموسم بفضل هداف الفريق

جاء الهدف الثالث بقدم كريم فؤاد من تمريرة من أفشة خلف خطوط دفاع الداخلية وصلت عند كريم فؤاد سددها بوجه القدم الخارجي على يمين حارس الداخلية إلى داخل الشباك فى الدقيقة 47

وأضاف الهدف الرابع كريم فؤاد  فى الدقيقة 53 بعد تمريرة مميزة من محمد شريف ليسدد كريم الكرة أعلى شباك حارس الداخلية .

وجاء الهدف الأول للأهلي من عرضية من كريم فؤاد داخل منطقة الجزاء قابلها محمد شريف بتسديدة قوية مرت من تحت يد حارس الداخلية إلى داخل الشباك فى الدقيقة الثالثة من زمن المباراة .

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وسجل الهدف الثاني للأهلي  حمدي فتحي فى الدقيقة السادسة بعد تسديدة قوية من كريم فؤاد من الناحية اليمنى بقدمه اليسرى تصدى لها حارس فريق الداخلية وتابعها حمدي فتحي بقدمه فى المرمى الخالي .

وقلص الفارق للداخلية اللاعب فانوم الفريد فى الدقيقة 13  بعد  مرور رائع من كريستوفر جون من يسار منطقة الجزاء لصالح الداخلية على أكرم توفيق وسدد كرة تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي لترتد إلى فانوم ألفريد الذي سدد الكرة داخل الشباك.

مشوار الأهلي فى الدوري 

وحقق الأهلي العلامة الكاملة حتى الآن في الدوري بعد الفوز في مباراتين على حساب أسوان والإسماعيلي، ليحصل على ست نقاط.

ويتواجد فريق الداخلية الصاعد حديثًا لمسابقة الدوري في المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة فقط بعد تعادله السلبي في الجولة الأولى مع طلائع الجيش.

ويدخل الأهلي المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد الفوز بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد هزاع بن زايد في الإمارات.

الأهلى نادي الداخلية الدوري المصري كريم فؤاد محمد شريف

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