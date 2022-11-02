بـ 90 مليون جنيه .. بيع أراضٍ بـ الإصلاح الزراعي في مزاد علني

أعلن الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، الانتهاء من بيع عدد من المساحات التابعة للهيئة، بالمحافظات المختلفة، بالمزاد العلني، والذي بلغت حصيلته الاجمالية ٩٠.٦ مليون جنيه.

وقال الفولي، ان ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسياسه الدولة لزيادة الموارد الإضافية لها.

واضاف انه فقد طبقاً للقانون والقواعد المنظمة للهيئة العامة للاصلاح الزراعي، تم طرح عدد من المساحات ولاية الهيئة للبيع عن طريق المزايدة العلنية والتي إنتهت إلى حصيلة يتم ضخها للخزانة العامة للدولة بمبلغ مقداره ٩٠ مليون و ٦٨٤ الف جنيه.



وأشار الفولي ان المساحات التي تم بيعها، جاءت بمحافظات أسيوط وكفر الشيخ والمنيا بمساحة اجمالية 77 فدان ومساحة 884 م2، وجارٍ إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإعتماد تلك البيعات.

وأوضح رئيس الهيئة انه تم مؤخرا، تحصيل مبلغ مليون و ٢٠٠ الف جنيه، نظير تغيير نشاط الأراضي، كما يجرى حاليا تحصيل مبلغ مماثل له.