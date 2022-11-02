عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ 90 مليون جنيه .. بيع أراضٍ بـ الإصلاح الزراعي في مزاد علني

أراضي زراعية
أراضي زراعية

أعلن الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، الانتهاء من بيع عدد من المساحات التابعة للهيئة، بالمحافظات المختلفة، بالمزاد العلني، والذي بلغت حصيلته الاجمالية ٩٠.٦ مليون جنيه.

وقال الفولي، ان ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسياسه الدولة لزيادة الموارد الإضافية لها.

واضاف انه فقد طبقاً للقانون والقواعد المنظمة للهيئة العامة للاصلاح الزراعي، تم طرح عدد من المساحات ولاية الهيئة للبيع عن طريق المزايدة العلنية والتي إنتهت إلى حصيلة يتم ضخها للخزانة العامة للدولة بمبلغ مقداره ٩٠ مليون و ٦٨٤ الف جنيه.


وأشار الفولي ان المساحات التي تم بيعها، جاءت بمحافظات أسيوط وكفر الشيخ والمنيا بمساحة اجمالية 77 فدان ومساحة 884 م2، وجارٍ إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإعتماد تلك البيعات.

وأوضح رئيس الهيئة انه تم مؤخرا، تحصيل مبلغ مليون و ٢٠٠ الف جنيه، نظير تغيير نشاط الأراضي، كما يجرى حاليا  تحصيل مبلغ مماثل له.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"جوزي طلقني قبل كده بسبب علاقة بواحد".. اعترافات مثيرة لزوجة صيدلي حلوان

مش فى حضانة..أحمد الطيب يعلق على عقوبة إمام عاشور نجم الزمالك

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي مباشر الآن 0 - 0 في الدوري الممتاز

أول رد من إمام عاشور بعد استبعاده من قائمة الزمالك والهجوم عليه

الرواتب .. رئيس الوزراء يزف بشرى للعاملين بالقطاع الخاص

هيرجع لأسعار زمان.. البيض يتراجع في الأسواق والكرتونة تسجل رقما جديدا

150 ألف جنيه شهريا.. محامي شيرين عبدالوهاب يكشف سبب احتجازها بالمستشفى

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية مباشر الآن 4 - 1 فى الدوري الممتاز

موضوعات متعلقة

الزراعة: رفع كفاءة مزارع الانتاج الحيواني وزياد رؤوس الماشية لتتماشي مع مساحتها

الزراعة: ضبط أكثر من 144 طن لحوم وأسماك غير صالحة

برنامج تدريبي بمعهد تكنولوجيا الأغذية حول الألبان المتخمرة وطرق تصنيعها

الطقس غدا.. "التنبؤ بالفيضان": أمطار خفيفة ومتوسطة على تلك المحافظات|تفاصيل

العقارب والثعابين.. حشرات وآفات تظهر فى مصر بسبب التغيرات المناخية |تفاصيل

إعفاء بعض مسئولي الإدارة الزراعية بسمالوط من مناصبهم بسبب التقصير في العمل

"التغيرات المناخية وتأثيرها على نخيل البلح" في ورشة عمل بمركز البحوث الزراعية

بحوث الصحراء: ندوات إرشادية لتنمية الوعي البيئي عند الطلاب بقضية المناخ

ترشيحاتنا

فندق Cleopatra aquarium luxury resort.. أرقى وأحدث منتجع ترفيهي فندقي في شرم الشيخ

تفاصيل رسالة كولر لـ كريم فؤاد عقب تألقه أمام الداخلية بالدوري

تفاصيل بند القمة العربية بشأن الأزمة الأوكرانية

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا

بشهادة شقيقته .. سبب وفاة الشيف أسامة السيد

بمناسبة مرور 206 أعوام.. النوبى يكشف تطور التعليم الهندسي الفترة الماضية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة تغذية تكشف عن طعام سحري لصحة وبشرة المرأة

لوك جديد.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها بأحدث ظهور| شاهد

بدون لحمة .. طريقة عمل اللازانيا بمذاق شهي

بعد عقد قرانها... شيري عادل تستعرض جمالها في أحدث إطلالة| شاهد

فيديو

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

حالة طوارئ عالمية بسبب جدري القرود.. ماذا يحدث؟

عتاب تحول لجريمة.. تفاصيل ضرب الإعلامية إيمي شلباية| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ