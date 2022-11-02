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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية عن تزايد حالات الإصابة بالكوليرا في لبنان، أشارت فيه إلى أن وزارة الصحة اللبنانية دقت ناقوس الخطر مع إعلانها تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في أماكن مختلفة.

ونوهت بأن منظمة الصحة العالمية أفادت بأن الكوليرا تنتشر في جميع مناطق لبنان وسط مخاوف من تحولها إلى وباء.

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وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء تسجيل 10 إصابات جديدة بوباء الكوليرا، خلال الـ24 ساعة الماضية، هو ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 400 حالة، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة، وسجل العدد التراكمي للوفيات 17 وفاة.

ووفقا لموقع جريدة النهار اللبنانية فإن وزارة الصحة اللبنانية نشرت خريطة تفصيلية تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.

وبينت الخارطة انتشارا واضحا لها في مناطق لبنانية مختلفة، ما يبين انتشار الوباء في أكثر من منطقة.

كانت منظمة الصحة العالمية في جنيف قد أفادت الثلاثاء بأن الكوليرا تنتشر في جميع مناطق لبنان. وقالت المنظمة في بيان إنها "تحذر من فاشية كوليرا فتاكة في لبنان مع تزايد حالات الإصابة".

وقال ريك برينان، مدير الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنه من المرجح أن البكتيريا قد جاءت من سوريا، والتي يوجد بها الآن حوالي 20 ألف حالة كوليرا مشتبه بها في جميع أنحاء البلاد.

كانت وزارة الصحة اللبنانية قد سجلت أول حالات الإصابة بالكوليرا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود في منتصف أكتوبر.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن مرض الإسهال الخطير انتشر الآن في جميع مناطق البلاد، وأن هناك أكثر من 1400 حالة مشتبه بها. وتم تأكيد ما مجموعه 381 حالة، وتوفي 17 شخصا.

واشار ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، عبد الناصر أبو بكر، إلى أن "الوضع في لبنان هش، فالبلد يكافح لمواجهة أزمات أخرى، وهذه الأزمات يتضاعف أثرها بسبب التدهور السياسي والاقتصادي المستمر منذ مدة طويلة".
 

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