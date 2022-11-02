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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أورام الدماغ.. استشاري جراحة يكشف عن الأسباب والأنواع| فيديو

أورام المخ
أورام المخ

كشف الدكتور جورج حليم، مدرس واستشاري جراحة المخ والأعصاب كلية طب عين شمس، عن أسباب و أنواع أورام المخ.

قال حليم خلال لقائه مع الإعلامية سالي سمير ببرنامج «حكاوي طبية» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الورم هو عبارة عن خلية حدث بها نشاط زيادة وتكاثر وانقسام بشكل سريع عن باقي الخلايا لتكون كتلة.

وأضاف استشاري جراحة المخ والأعصاب، أنه لا يوجد سبب واضح في معظم إصابات الأورام سواء الدماغ او غيرها لكن أغلب الدراسات توضح أن الشخص مصاب بسبب جيني معين، 80% عندهم خلل في جين معين هو المسئول.

أنواع أورام المخ 

وأوضح الدكتور جورج حليم، أن المخ محاط بخلايا وأغشية للحفاظ عليه، أنواع أورام المخ عديدة وأسبابها معظمها الانقسام، إلى خلايا في المخ يمكن ان يحدث بها الورم، وتؤثر على السمع والبلع وحركة العين حسب نوع الخلايا .

أورام المخ استشاري جراحة سالي سمير حكاوي طبية الورم

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