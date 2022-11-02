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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2003 يتعادل مع إنبي سلبيا في بطولة الجمهورية

صدى البلد

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد 2003 سلبيًّا مع ضيفه إنبي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.

بدأ «أهلي 2003» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: إسلام عبد الله - إبراهيم عبد الحكيم - مازن أسامة.

الوسط: عبد الرحمن رشدان - كريم الدبيس - أحمد طعيمة - ميدو أسامة - ميدو نبيل.

الهجوم: محمود حمدي - أحمد أشرف.

وشارك محمد حمدي بدلًا من ميدو نبيل، وعمر عبد الحميد بدلًا من مازن أسامة، ويوسف شريف بدلًا من عبد الرحمن رشدان، ومصطفى عويس بدلًا من ميدو أسامة، وعبد الرحمن شريف بدلًا من أحمد أشرف.

التعادل رفع رصيد «أهلي 2003» إلى ١٤ نقطة، من الفوز في ٤ مباريات والتعادل في مباراتين، حيث فاز على زد ١ - صفر، وعلى بتروجت ٢ - صفر، وتعادل مع طلائع الجيش ١ - ١، وفاز على الداخلية ٦ - صفر، وعلى المقاولون ٢ - ١، وتعادل مع إنبي سلبيًّا، مسجلًا ١٢ هدفًا مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 محمد شرف مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الرؤوف مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد 2003 ملعب الأهلي بمدينة نصر بطولة الجمهورية مصطفى مخلوف عبد الرحمن رشدان

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