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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: نتطلع إلى استمرار العلاقة مع إسرائيل أيا كانت نتيجة انتخاباتها

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته في استمرار علاقات تركيا مع إسرائيل بغض النظر عن نتائج انتخابات الكنيست، التي تشير نتائجها الأولية إلى تقدم تحالف يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو.

وقال أردوغان "تركيا تتمنى استمرار العلاقات مع إسرائيل على أساس التفاهم المتبادل بغض النظر عن نتائج الانتخابات".

أفادت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، بأن نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيست الإسرائيلي بلغت 71.3%، وهي الأعلى منذ 2015.

وتعدّت نسبة التصويت وسط المستوطنين بالضفة المحتلة 60%، بينما تقترب من 85% وسط المتدينين.

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وأظهرت النتائج الأولية لنتائج الانتخابات الإسرائيلية،  أن كتلة اليمين التي يتزعمها بنيامين نتنياهو، تقدمت في النتائج الأولى لعملية الاقتراع.

وذكرت القناة "12" العبرية أن النتائج الأولية للعينات التليفزيونية، أظهرت حصول كتلة اليمين بقيادة نتنياهو على 62 مقعدا، وأحزاب حكومة يائير لابيد على 54 مقعدا.

في حين حصلت القائمة العربية المشتركة التي تضم أحمد الطيبي وأيمن عودة على 4 مقاعد، وذلك من أصل 120 مقعدا تمثل إجمالي المقاعد في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".

وتخوض 40 قائمة الانتخابات الإسرائيلية، لكن استطلاعات الرأي ترجح فوز 11 منها فقط، على أن يتصدر حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو النتائج.

وعند الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء، أغلقت مراكز اقتراع انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ25، وهي الخامسة في غضون 3 سنوات ونصف.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية  أن صعود اليمين المتطرف في انتخابات الكنيست، نتيجة طبيعية لتنامي التطرف والعنصرية ضد الفلسطينيين.

وأضاف رئيس الحكومة الفلسطينية أن "انتخابات الكنيست تؤكد أنه لا شريك لنا في إسرائيل للسلام".

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