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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يتأخر أمام إشبيلية بهدف في الشوط الأول

رافا مير
رافا مير

تقدم إشبيلية الإسباني على مضيفه مانشستر سيتي بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن جاء عن طريق المهاجم رافا مير في الدقيقة 31 بضربة رأسية رائعة من متابعة للركلة الركنية التي نفذها فرانشيسكو إيسكو من الجهة اليمنى، ليمنح الفريق الأندلسي التقدم في مباراة اليوم.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: ريكو لويس - إيمريك لابورت - روبين دياز - سيرجيو جوميز

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - كول بالمر - فيل فودين

خط الهجوم: رياض محرز - جاك جيريليش - جوليان ألفاريز

وضمن مانشستر سيتي التأهل كمتصدر للمجموعة السابعة، فيما ضمن إشبيلية التواجد في بطولة الدوري الأوروبي.

مانشستر سيتي ايسكو اشبيلية رافا مير أورتيجا

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