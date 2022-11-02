عزالعرب: السيسي كان واضحا في كلمته بأن الأخطار على أمننا العربي واحدة

أكد الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات الإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الدورة ال 31 لقمة مجلس الدول العربية مؤجرة، وواضحة، وتتمتع بدرجة عالية من الشفافية.



وأضاف محمد عز العرب، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي تحدث عن المخاطر وكيفية مواجهتها، لافتا إلى أن الأخطار التي تواجه المنطقة العربية واحدة وعلينا جميعا التكاتف.

مصر والسودان تواجها أزمة واحدة



وتابع الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات الإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحا في كلمته بأن الأخطار التي تهدد أمننا العربي واحد، لافتا إلى أن مصر والسودان تواجها أزمة واحدة وهي سد النهضة الإثيوبي.