عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة السيسي بقمة الجزائر.. التوصل لاتفاق مُلزم بشأن السد الإثيوبي وحل الأزمة الليبية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه رسالة، خلال القمة العربية بالجزائر؛ بخصوص «سد الخراب الإثيوبي»؛ خاصة بالأمن المائي العربي والمصري.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي طلب التوصل إلى اتفاق مُلزم بشأن سد النهضة؛ حيث أكد الرئيس أنه إذا لم يتم حل أزمة الأمن المائي العربي؛ فإن هذا الأمر يُنذر بعواقب وخيمة.

وتابع أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة وجود حسن نوايا لدى إثيوبيا من أجل حل هذه الأزمة المائية، حيث أنه تم طرح حلولًا تؤمن احتياجات ومستقبل إثيوبيا الاقتصادية، وصون حياة الشعبين (المصري والسوداني).

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس السيسي أكد على دعم المؤسسات الوطنية، وقطع الطريق أمام دعم الميليشيات المسلحة؛ وضرورة قطع الطريق أمام بعض الدول التي تدعم الميليشيات أو تعمل على توظيفها في بعض الدول العربية؛ وذلك من خلال تعزيز قدرة المجتمع العربي كجسد واحد.

وأكد موسى، أن موقف مصر كان واضحًا، في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الأزمة الليبية؛ حيث أكد أن مصر ليس لديها أطماعًا في ليبيا، وأنها تسعى لحل سياسي ليبي – ليبي دون إملاءات خارجية؛ وصولاً لانتخابات رئاسية وبرلمانية؛ بمقتضى الاتفاقات المبرمة، وتنفيذ خروج القوات الأجنبية والمرتزقة في جدول زمني محدد.

وأشار أحمد موسى، إلى أن ليبيا تمر بأزمة سياسية حيث أن حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الصلاحية (منذ شهر يونيو الماضي)؛ والدبيبة قرّر عدم ترك السلطة بعد انتخاب البرلمان الليبي فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة؛ تحت ذريعة الانتظار حتى إجراء الانتخابات الرئاسية؛ وتسليم الحكم لحكومة منتخبة من الشعب.

أحمد موسى الرئيس عبد الفتاح السيسي على مسئوليتي الازمة الليبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل شيكابالا إلى المستشفى عقب مباراة الزمالك وانبي.. تفاصيل

قرار في الزمالك بعد إصابة شيكابالا بـ مباراة إنبي

حريق هائل في ورشة دوكو بالعمرانية.. والدفاع المدني يُخلي المنازل من الأهالي

"جوزي طلقني قبل كده بسبب علاقة بواحد".. اعترافات مثيرة لزوجة صيدلي حلوان

150 ألف جنيه شهريا.. محامي شيرين عبدالوهاب يكشف سبب احتجازها بالمستشفى

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي مباشر الآن 0 - 0 في الدوري الممتاز

هل حرمت تقنية الفار كريم فؤاد من تحقيق أول هاتريك؟..خبير تحكيمي يجيب

بورصة السيارات .. أحدث أسعار شيري تيجو 3

ترشيحاتنا

مسئولون أمريكيون: قيادات بالجيش الروسي ناقشت استخدام سلاح نووي في أوكرانيا

البنك المركزي : 3.7 تريليون جنيه حجم الأوراق المالية للعملاء في يوليو 2022

بورصة السيارات .. أحدث أسعار شيري تيجو 3

أصحاب المدرسة القدامى..إزاي تلاقي شخص بتدور عليه في فيسبوك عن طريق صورته؟

للمغتربين.. سعر كيا سبورتاج مستعملة في السعودية| صور

الأمين العام المساعد للجامعة العربية: ملف فلسطين حظي باهتمام خاص في القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضلات الفئران .. نوع من المشروبات الغازية يسبب الموت

أعراضه صادمة وغير متوقعة.. ما لا تعرفه عن مرض مانويل نوير

فستان محتشم.. هيفاء وهبي بإطلالة جديدة على إنستجرام

أبرزهم تامر حسني وزوجته.. شاهد| صور النجوم خلال افتتاح أحدى المشروعات

فيديو

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

توحيد الصف العربي.. أبرز تصريحات السيسي في القمة 31 بالجزائر |فيديو جراف

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ