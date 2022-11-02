رسالة السيسي بقمة الجزائر.. التوصل لاتفاق مُلزم بشأن السد الإثيوبي وحل الأزمة الليبية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه رسالة، خلال القمة العربية بالجزائر؛ بخصوص «سد الخراب الإثيوبي»؛ خاصة بالأمن المائي العربي والمصري.



وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي طلب التوصل إلى اتفاق مُلزم بشأن سد النهضة؛ حيث أكد الرئيس أنه إذا لم يتم حل أزمة الأمن المائي العربي؛ فإن هذا الأمر يُنذر بعواقب وخيمة.

وتابع أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة وجود حسن نوايا لدى إثيوبيا من أجل حل هذه الأزمة المائية، حيث أنه تم طرح حلولًا تؤمن احتياجات ومستقبل إثيوبيا الاقتصادية، وصون حياة الشعبين (المصري والسوداني).

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس السيسي أكد على دعم المؤسسات الوطنية، وقطع الطريق أمام دعم الميليشيات المسلحة؛ وضرورة قطع الطريق أمام بعض الدول التي تدعم الميليشيات أو تعمل على توظيفها في بعض الدول العربية؛ وذلك من خلال تعزيز قدرة المجتمع العربي كجسد واحد.

وأكد موسى، أن موقف مصر كان واضحًا، في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الأزمة الليبية؛ حيث أكد أن مصر ليس لديها أطماعًا في ليبيا، وأنها تسعى لحل سياسي ليبي – ليبي دون إملاءات خارجية؛ وصولاً لانتخابات رئاسية وبرلمانية؛ بمقتضى الاتفاقات المبرمة، وتنفيذ خروج القوات الأجنبية والمرتزقة في جدول زمني محدد.

وأشار أحمد موسى، إلى أن ليبيا تمر بأزمة سياسية حيث أن حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الصلاحية (منذ شهر يونيو الماضي)؛ والدبيبة قرّر عدم ترك السلطة بعد انتخاب البرلمان الليبي فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة؛ تحت ذريعة الانتظار حتى إجراء الانتخابات الرئاسية؛ وتسليم الحكم لحكومة منتخبة من الشعب.