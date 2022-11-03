هل يشترط الصلاة في قيام الليل أم يجوز بالذكر وقراءة القرآن فقط؟.. الإفتاء تجيب

قيام الليل يعتبر من أجل العبادات وأفضلها ثوابا عند الله- عز وجل-، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذه العبادة ويدعو الله عزوجل بما شاء ، وقد قال النبي عن قيام الليل : " أن الله- عز وجل- ينزل في الثلث الأخير من الليل الى السماء الدنيا ويقول : هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له ، هل من كذا هل من كذا ، فلنحرص على هذه العبادة قدرالمستطاع لعليكون فيها الفلاح والفوز والنجاة من النار .

وفي هذا الصدد، ورد سؤال الى دار الإفتاءـ يقول صاحبه "هل يشترط في قيام الليل الصلاة أم يجوز بالذكر وقراءة القرآن فقط ؟ .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، وأجابت الإفتاء قائلة: لا ليس ذلك قيام ليل، هذا ذكر فقط، تثاب عليه ثواب الذكر، لكن قيام الليل لابد فيه من الصلاة.

هل يجوز قيام الليل بعد صلاة العشاء

حكم قيام الليل بعد صلاة العشاء.. يبدأ وقت قيام اللّيل بعدَ الانتهاء من أداء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز قيام الليل بعد صلاة العشاء؛ فقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر.

وأضاف « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « ما حكم قيام الليل بعد صلاة العشاء؟»، عبر فيديو البث المباشر للدار على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن صلاة قيام الليل لا تكون إلا بعد صلاة العشاء، فإذا صلى المسلم العشاء جاز له أن يقيم الليل.

وأوضح أمين الفتوى أن الأفضل في صلاة قيام الليل أدائها فى جوف الليل أى آخر وقت من الليل؛ حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر».

واختتم بأن من أدي صلاة قيام الليل بعد العشاء مباشرة لظرف خاص أو لتعب أو لعمل فلا حرج فى ذلك؛ فالمهم أن يحرص الإنسان على قيام الليل ولو يصلى ركعتين، فهم شرف للمؤمن ومندوب في الشرع.

هل يجوز أداء قيام الليل بنية قضاء فوائت الصلاة

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صلاة قيام الليل بالقراءة من المصحف حال حافظ المصلي على التركيز والخشوع.

وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على فيس بوك قائلا: أما في حال انشغل المصلي بتقليب الصفحات في المصحف أثناء الصلاة، وسرح وانشغل عن الصلاة، فالأولى الصلاة بدونه.