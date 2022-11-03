عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يشترط الصلاة في قيام الليل أم يجوز بالذكر وقراءة القرآن فقط؟.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

قيام الليل يعتبر من أجل العبادات وأفضلها ثوابا عند الله- عز وجل-، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذه العبادة ويدعو الله عزوجل بما شاء ، وقد قال النبي عن قيام الليل : " أن الله- عز وجل- ينزل في الثلث الأخير من الليل الى السماء الدنيا ويقول : هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له ، هل من كذا هل من كذا ، فلنحرص على هذه العبادة قدرالمستطاع لعليكون فيها الفلاح والفوز والنجاة من النار . 

وفي هذا الصدد، ورد سؤال الى دار الإفتاءـ يقول صاحبه "هل يشترط في قيام الليل الصلاة أم يجوز بالذكر وقراءة القرآن فقط ؟ .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، وأجابت الإفتاء قائلة: لا ليس ذلك قيام ليل، هذا ذكر فقط، تثاب عليه ثواب الذكر، لكن قيام الليل لابد فيه من الصلاة.

هل يجوز  قيام الليل بعد صلاة العشاء

حكم قيام الليل بعد صلاة العشاء.. يبدأ وقت قيام اللّيل بعدَ الانتهاء من أداء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز قيام الليل بعد صلاة العشاء؛ فقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر.

وأضاف « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « ما حكم قيام الليل بعد صلاة العشاء؟»، عبر فيديو البث المباشر للدار على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن صلاة قيام الليل لا تكون إلا بعد صلاة العشاء، فإذا صلى المسلم العشاء جاز له أن يقيم الليل.

وأوضح أمين الفتوى أن الأفضل في صلاة قيام الليل أدائها فى جوف الليل أى آخر وقت من الليل؛ حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر».

واختتم بأن من أدي صلاة قيام الليل بعد العشاء مباشرة لظرف خاص أو لتعب أو لعمل فلا حرج فى ذلك؛ فالمهم أن يحرص الإنسان على قيام الليل ولو يصلى ركعتين، فهم شرف للمؤمن ومندوب في الشرع.

 

هل يجوز أداء قيام الليل بنية قضاء فوائت الصلاة

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صلاة قيام الليل بالقراءة من المصحف حال حافظ المصلي على التركيز والخشوع.

وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على فيس بوك قائلا: أما في حال انشغل المصلي بتقليب الصفحات في المصحف أثناء الصلاة، وسرح وانشغل عن الصلاة، فالأولى الصلاة بدونه.

قيام الليل الثلث الأخير من الليل هل يشترط في قيام الليل الصلاة صلاة العشاء دار الإفتاء قراءة القران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل شيكابالا إلى المستشفى عقب مباراة الزمالك وانبي.. تفاصيل

"جوزي طلقني قبل كده بسبب علاقة بواحد".. اعترافات مثيرة لزوجة صيدلي حلوان

قرار في الزمالك بعد إصابة شيكابالا بـ مباراة إنبي

حريق هائل في ورشة دوكو بالعمرانية.. والدفاع المدني يُخلي المنازل من الأهالي

150 ألف جنيه شهريا.. محامي شيرين عبدالوهاب يكشف سبب احتجازها بالمستشفى

هل حرمت تقنية الفار كريم فؤاد من تحقيق أول هاتريك؟..خبير تحكيمي يجيب

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي مباشر الآن 0 - 0 في الدوري الممتاز

خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي

ترشيحاتنا

بيان عاجل من اليابان بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين

هل يشترط الصلاة في قيام الليل أم يجوز بالذكر وقراءة القرآن فقط؟.. الإفتاء تجيب

أفضل تطبيقات تساعدك في التقاط الصور بشكل احترافي على موبايلك

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 3-11-2022

بعد رفع الفائدة .. الفيدرالي الأمريكي: الصورة ضبابية ولا تخفيض قريبا

ساعة آبل تنقذ سيدة دفنها زوجها حية في قبر بولاية واشنطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البس الكمامة في 3 أماكن بس.. طبيب يكشف معلومات صادمة عن كورونا

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022: فرصة تنتظرك

ابنة عمتها شهرت بها.. تفاصيل التعدي بآلة حادة على الإعلامية إيمي شلباية

برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022: فرصة تنتظرك

فيديو

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

توحيد الصف العربي.. أبرز تصريحات السيسي في القمة 31 بالجزائر |فيديو جراف

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ