متحدث الصحة عن منظومة قراءة أفلام الأشعة عن بعد:الرقمنة تمثل أهمية كبرى

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل تطبيق منظومة قراءة أفلام الأشعة عن بعد ب ٣٤ مستشفى في ١٥ محافظة.



أضاف حسام عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، أن منظومة قراءة الأشعة عن بعد، التي أطلقتها الوزارة، تأتي في ضوء تحول الدولة المصرية إلى دولة رقمية، موضحًا أن الرقمنة في مجال الصحة تمثل أهمية كبرى وتعدًا جزءً من رقمنة الدولة بشكل عام.

إرسال صور الأشعة



وتابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن التقنية تتضمن إرسال صور الأشعة من خلال نفس الجهاز الملتقط به الصور إلى غرفة مركزية بالإدارة المركزية للأشعة، مشيرًا إلى أن هناك استشاريين في الأشعة يعملون هناك على مدار 24 ساعة يقومون بتشخيص الصور وتدوين التقرير وإرسالها للمستشفى أو الطبيب.