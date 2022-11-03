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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الخطيب سيعود للقاهرة 8 نوفمبر من أجل العمل على طلبات كولر..فيديو

صدى البلد

 


كشف الإعلامي محمد شبانة، موعد عودة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى القاهرة، ومصير الصفقات التي يرصدها الأهلي في يناير.


وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، الخطيب سيعود إلى القاهرة يوم 8 نوفمبر بعدما سافر من دبي إلى فرنسا من أجل استكمال رحلته العلاجية.


وأضاف شبانة،الخطيب سيعود إلى القاهرة من أجل العمل على طلبات مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة من الصفقات التي يرغب في التدعيم بها في يناير.

وأكمل شبانة، كولر اتفق مع الخطيب على تقديم تقرير كامل وشامل في اول أسبوع بشهر ديسمبر ويسلمه للكابتن الخطيب، وسيشمل كل شيء داخل فريق الكرة وتقييمات اللاعبين بما فيهم الراحلين عن الفريق، والتدعيمات التي يرغب فيها.

وواصل شبانة، الصفقات الأجانب التي يرغبها كولر هو طلب صفقتين في الشق الهجومي فقط، بين مركزي الجناحين والمهاجم الصريح، ممكن يجيب  مهاجم وجناح، أو جناحين، واحد فوق السن وآخر تحت السن.

وأتم، إدارة الأهلي سلمت كولر فيديوهات لـ5 لاعبين أجانب يتابعهم ويشاهد مبارياته الخارجية وسيرسل البعض في سرية تامة للبحث عنهم.

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اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نادي الداخلية بأربعة أهداف لواحد، في المباراة التى جمعت بينهما على استاد السويس الجديد فى إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري .

الفوز رفع رصيد الأهلي الى 9 نقاط فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بالتساوي مع الاتحاد السكندري ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند نقطة وحيدة فى المركز السادس عشر من ترتيب جدول المسابقة.

جاء الهدف الأول للأهلي من عرضية من كريم فؤاد داخل منطقة الجزاء قابلها محمد شريف بتسديدة قوية مرت من تحت يد حارس الداخلية إلى داخل الشباك فى الدقيقة الثالثة من زمن المباراة .

وسجل الهدف الثاني للأهلي  حمدي فتحي فى الدقيقة السادسة بعد تسديدة قوية من كريم فؤاد من الناحية اليمنى بقدمه اليسرى تصدى لها حارس فريق الداخلية وتابعها حمدي فتحي بقدمه فى المرمى الخالي .

وقلص الفارق للداخلية اللاعب فانوم الفريد فى الدقيقة 13  بعد  مرور رائع من كريستوفر جون من يسار منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي لترتد إلى فانوم ألفريد الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثالث بقدم كريم فؤاد من تمريرة من أفشة خلف خطوط دفاع الداخلية وصلت عند كريم فؤاد سددها بوجه القدم الخارجي على يمين حارس الداخلية إلى داخل الشباك فى الدقيقة 47

وأضاف الهدف الرابع كريم فؤاد  فى الدقيقة 53 بعد تمريرة مميزة من محمد شريف ليسدد كريم الكرة أعلى شباك حارس الداخلية .

والغى الحكم هدف الأهلي الخامس الذي أحرزه كريم فؤاد بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفار فى الدقيقة 72 من زمن اللقاء .

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