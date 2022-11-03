عيد عبد الملك: أثق في قدرات فيريرا على عودة الفريق لمساره الصحيح..فيديو

يرى أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، أن الزمالك قدم شوط أول جيد جدًا أمام إنبي وهذا عكس ما حدث في الشوط الثاني.

وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة،متعجب من تغييرات فيريرا .. والمدرب أخطأ بشكل واضح في الشوط الثاني.



وأضاف،زيزو وروقة قدما مستوى متواضع في الشوط الثاني، علي فوزي لا يستحق جائزة أفضل لاعب في المباراة



وأتم، أثق في قدرات فيريرا على عودة الفريق لمساره الصحيح.



الزمالك وانبي..

سقط الزمالك فى فخ التعادل أمام إنبي بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الزمالك التهديف فى الدقيقة 45 عن طريق أحمد مصطفى زيزو من ركلة جزاء بعد عرقلة مصطفى شلبي الصفقة الجديدة للقلعة البيضاء .

جاء هدف التعادل لـ إنبي فى الدقيقة 83 عن طريق كلوشة من رأسية داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ، بينما أرتفع إنبي الى المركز الرابع عشر برصيد نقطتين .

ونفذت كرة عرضية من عمر جابر من الطرف الأيسر لصالح الزمالك مرت من الجميع إلى زيزو الذي سدد كرة من داخل منطقة الستة ياردة مرت بجوار القائم الأيسر فى الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 11 ، جاءت كرة عرضية من حمزة المثلوثي من يسار منطقة الجزاء شتتها الدفاع لتصل إلى عمر جابر الذي سدد لكنها بعيدة عن المرمى.

وأرسل زيزو كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح الزمالك على رأس مصطفى شلبي لتمر الكرة بجوار القائم الأيمن بسنتيمترات فى الدقيقة 24 .

وظهر نيمار فى لقطة رائعة من مهاراة خاصة بعد من 3 مدافعين إنبي وأرسل كرة عرضية أرضية سددها مصطفى شلبي من داخل منطقة الستة ياردة لتمر أعلى العارضة فى الدقيقة 51 .

ودفع فيريرا بـ يوسف أوباما بدلا من سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 46.

وتعرض محمد عبدالغنى لإصابة خلال المباراة وخرج ودخل مصطفى الزنارى بدلا منه فى الدقيقة 60.