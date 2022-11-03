مصر ترحب باتفاق وقف العدائيات بين الحكومة الإثيوبية وجبهة "التيجراي"

رحب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، اليوم /الخميس/، باتفاق وقف العدائيات، الذي تم التوقيع عليه في جنوب إفريقيا أمس، بين حكومة إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الشقيقة وجبهة تحرير التيجراى، بعد محادثات سلام دامت لقرابة العشرة أيام.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية - في بيان صحفي- عن خالص تمنيات جمهورية مصر العربية بأن يسهم الاتفاق في إحلال السلام الدائم في إثيوبيا، وأن يتيح الفرصة لحكومة وشعب إثيوبيا الشقيق لإزالة آثار النزاع ومعالجة أسبابه، ولتضميد الجروح وإعادة بناء السلام الاجتماعي.

وأكد السفير أبو زيد أن إحلال السلام في إثيوبيا يُعد أملاً ومطلباً لجميع شعوب القارة الإفريقية؛ نظراً لأهمية ذلك في تعزيز بنية السلم والأمن والاستقرار في القارة، وفى منطقة شرق إفريقيا على وجه الخصوص.

ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية شكر وتقدير جمهورية مصر العربية للجهود التي بذلها الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي للقرن الإفريقى، رئيس نيجيريا السابق أولوسيجين أوباسانجو وأعضاء فريق الاتحاد الافريقي رفيع المستوى لعملية السلام الإثيوبية، وأعضاء فريق الحكماء التابع للاتحاد الافريقي، على ما بذلوه من جهد في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق. كما وجه الشكر لرئيس دولة جنوب افريقيا وحكومة بلاده على استضافتهم لهذه المحادثات.