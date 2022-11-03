التخطيط: الدولة تدرك جيدا أنه لا تنمية بدون مشاركة ووعي المواطن المصري

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تجسد مسيرة من العمل الجاد لمواجهة المناخ لافتة إلى أن هذه المبادرة مبادرة تنموية.

وأضافت خلال كلمتها في فاعليات المبادرة ان من ضمن أهداف المبادرة تعزيز التفاعل التام على مستوى المحافظات من خلال وضع خريطة تفاعلية للمشروعات الخضراء لتوطين التنمية المستدامة وجدية الدولة لمصرية في قضية تغير المناخ والتحول الرقمي.



وتابعت، أن الدولة تدرك انه لا تنمية بدون مشاركة ولا مشاركة بدون وعي حيث تعمل هذه المبادرة على وعي المواطن المصري مشيرة الي ان تم تقديم اكثر من ٦ آلاف مشروع في مواجهة التلوث والطاقة والتكييف مع المناخ وتدوير المخلفات.

وواصلت، يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، مضيفة أن ذلك يتم من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.