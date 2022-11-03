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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أزمة الصبغة.. قرار جديد من فيريرا تجاه إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، قرر عودة  إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض، للمشاركة في التدريبات، بعد استبعاده من مباراة إنبي في الدوري الممتاز.

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وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" خاص.. إمام عاشور يعود للتدريبات الجماعية للزمالك يوم السبت المقبل بعد إيقافه عن المشاركة في مباراة إنبي".

وكان الإعلامي أحمد شوبير، أكد “مؤخرا”، أن فيريرا سخر بشكل قوي من صبغة شعر إمام عاشور لاعب الفريق، وقام باستبعاده من قائمة الفريق لمواجهة إنبي، خاصة أنه فعل ذلك بعد الهزيمة من الأهلي في مواجهة السوبر.

وأعاد إمام عاشور لون شعره إلى الأسود “مجددا”، بعد استبعاده من مباراة إنبي.

وتعادل الزمالك مع إنبي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك:

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

امام عاشور فيريرا الزمالك أحمد حسن انبي

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