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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عيد عبد الملك: هدف إنبي غير صحيح..ولا أزمة في شعر إمام عاشور..فيديو

صدى البلد

 

يرى أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، أن الزمالك ظلم تحكيمًا في مباراة إنبي، وتحديدًا في لقطة الهدف الذي سجله الفريق البترولي.

وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة،هدف إنبي غير صحيح بسبب وجود مخالفة لصالح حسام عبدالمجيد،علي فوزي لا يستحق جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وأضاف،أوباما بعيد عن مستواه تقييمه من جديد، عمرو السيسي لعب مباراة كبيرة ولكن لياقته البدنية انخفضت مع نهاية اللقاء


وأتم، ليس هناك أزمة في "قصة شعر" إمام عاشور .. وتمت محاسبته بسبب تأخره عن المران.


الزمالك وانبي..

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سقط الزمالك فى فخ التعادل أمام إنبي بهدف لكل منهما ، فى  المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الزمالك التهديف فى الدقيقة 45 عن طريق أحمد مصطفى زيزو من ركلة جزاء بعد عرقلة مصطفى شلبي الصفقة الجديدة للقلعة البيضاء .

جاء هدف التعادل لـ إنبي فى الدقيقة 83 عن طريق كلوشة من رأسية داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ، بينما أرتفع إنبي الى المركز الرابع عشر برصيد نقطتين .

ونفذت كرة عرضية من عمر جابر من الطرف الأيسر لصالح الزمالك مرت من الجميع إلى زيزو الذي سدد كرة من داخل منطقة الستة ياردة مرت بجوار القائم الأيسر فى الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 11 ، جاءت كرة عرضية من حمزة المثلوثي من يسار منطقة الجزاء شتتها الدفاع لتصل إلى عمر جابر الذي سدد لكنها بعيدة عن المرمى.

وأرسل زيزو كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح الزمالك على رأس مصطفى شلبي لتمر الكرة بجوار القائم الأيمن بسنتيمترات فى الدقيقة 24 .

وظهر نيمار فى لقطة رائعة من مهاراة خاصة  بعد من 3 مدافعين إنبي وأرسل كرة عرضية أرضية سددها مصطفى شلبي من داخل منطقة الستة ياردة لتمر أعلى العارضة فى الدقيقة 51 .

ودفع فيريرا بـ يوسف أوباما بدلا من سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 46.

وتعرض محمد عبدالغنى لإصابة خلال المباراة وخرج ودخل مصطفى الزنارى بدلا منه فى الدقيقة 60.

 

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